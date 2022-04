Cristiano Ronaldo oznámil, že jedno z jeho novorozených dvojčat zemřelo

„S nejhlubším zármutkem musíme oznámit, že náš chlapec zemřel,“ uvedli Ronaldo s Rodríguezovou. „Je to největší bolest, jakou může rodič zažít. Jedině narození naší dcerky nám dává sílu prožít tento okamžik s nějakou nadějí a štěstím.“

Sedmatřicetiletý Portugalec s osmadvacetiletou přítelkyní pocházející z Argentiny informovali loni v říjnu o tom, že očekávají dvojčata.

Fotbalista s partnerkou už mají spolu dceru Alanu, která se narodila v listopadu 2017. Bylo to jen čtyři měsíce poté, co mu náhradní matka porodila dvojčata Matea a Evu.

Nejstarším Ronaldovým potomkem je Cristiano Jr., jenž se narodil v USA v roce 2010 ženě, jejíž identita je neznámá. Odnosila ho za finanční odměnu, v přepočtu 312 milionů korun, a musela se dopředu vzdát všech práv na dítě.

Fotbalista ve filmu o svém životě s názvem Ronaldo v roce 2015 prohlásil, že možná jednou synovi řekne pravdu o biologické matce.

„Lidé spekulují, že jsem byl s nějakou dívkou, nebo jinou, nebo jsem využil náhradní matku. Nikdy jsem o tom nikomu neřekl a nikdy neřeknu. Až Cristiano vyroste, řeknu mu, co jsem udělal, co jsem cítil, co se odehrávalo v mé mysli. Některé děti nikdy nepoznají své rodiče, ať už matku, nebo otce. Mít jen otce někdy stačí,“ řekl.