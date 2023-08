Veselý gangster a mistr pazvuků. „Strýček Jedlička“ bavil, ale občas i děsil

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Těžko byste hledali většího mistra ve vyluzování různých zvuků, ruchů a pazvuků. Strýček Jedlička, jak se Antonínu Jedličkovi říkalo, bavil několik generací, ale také vzbuzoval řadu kontroverzí. V únoru uplynulo sto let od jeho narození, nyní je to právě 30 let od jeho smrti.