Pandemie i vojenský převrat. Češi poprvé veleli celé misi a obstáli

21:47

Bylo to historicky poprvé, co čeští vojáci veleli celé zahraniční misi. Po sedmi měsících v úterý předali unijní výcvikovou misi v africkém Mali španělským kolegům. V neklidné zemi obstáli. A to i navzdory dvěma vlnám pandemie koronaviru a vojenskému státnímu převratu.