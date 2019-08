Supertajný Lošarik se dočká oprav. Účel ponorky stále provázejí spekulace

15:06 , aktualizováno 15:06

Je to víc jak měsíc, co při požáru na palubě ruské supertajné hlubinné ponorky Lošarik vypukl požár, při kterém zahynulo 14 členů posádky. Podmořské plavidlo s jaderným reaktorem se má na podzim dočkat rozsáhlých oprav. Za požárem měl stát výbuch lithiové baterie. Co k němu vedlo a jaké úkoly posádka ponorky plnila, stále obestírá tajemství.