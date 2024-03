Clinton se těší na návrat do Prahy, chce ocenit úspěchy Česka v NATO

„Prezident Clinton se velmi těší na svůj blížící se návrat do Prahy, v rámci kterého chce vyzdvihnout a oslavit úspěch rozšíření NATO a také příspěvek České republiky jako člena Severoatlantické aliance,“ předeslal exprezidentův mluvčí Angel Urena.

Clinton míří do České republiky jako státník, který měl v polovině devadesátých let zásadní osobní roli v procesu rozšíření NATO o první země bývalého východního bloku.

Dvaačtyřicátý prezident USA bude na pozváni prezidenta Petra Pavla hlavním řečníkem 11. ročníku prestižní konference Naše bezpečnost není samozřejmost (NBNS), která se koná na Pražském hradě symbolicky 12. března, tedy v den, kdy Česká republika bude členem NATO právě 25 let.

Prahu Clinton naposledy veřejně navštívil v prosinci 2011, kdy se zúčastnil pohřbu Václava Havla, se kterým měl velmi blízké osobní vztahy.

Organizátorem konference je Jagello 2000. „Chápeme, že významná cesta Billa Clintona do Prahy vzbuzuje značný přirozený zájem. Předem děkujeme všem za pochopení, že do příletu Billa Clintona do České republiky nebudeme z profesionálních a bezpečnostních důvodů sdělovat žádné bližší podrobnosti,“ uvedl Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000.

Organizátoři se podle něj naopak rádi podělí o zkušenosti z příprav této náročné a výjimečné cesty po ukončení Clintonovy návštěvy.

Jako další významný zahraniční host na konferenci vystoupí bývalý generální tajemník NATO Lord Robertson.