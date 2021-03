Armáda musí kanibalizovat obrněnce ze skladů, nákup nových je znovu ohrožen

Obrana nervózně odpočítává dny do konce března. Do té doby jí vláda slíbila vrátit do rozpočtu 5 miliard korun. Bez nich možná bude muset armáda zapomenout na strategický nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty (BVP), které nutně potřebuje. A navíc se kvůli tomu chystá "kanibalizovat" staré obrněnce ze skladů, aby vůbec měla náhradní díly.