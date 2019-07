Diváci si oblíbili zpětné sledování pořadů, především u tematických stanic

Průměrná odložená sledovanost letos v dubnu poprvé dosáhla 6 %, zatímco v roce 2013 byl její podíl na celkové sledovanosti 0,69 %, loni v březnu překonala 4% hranici.

„Jak pozorujeme u TV stanic, které zastupujeme v Atmedia, největší odloženou sledovanost mají mezi kanály tematické televizní stanice, a to především ty, které se zaměřují na film, sport, dokumenty či děti. Vůbec nejvyšší odloženou sledovanost vidíme u dokumentárních stanic – u některých činí až 33,9 %, dále pak u dětských stanic, kde dosahuje i okolo 23,1 %,“ vysvětlil pro Digitální rádio vedoucí oddělení výzkumu a marketingu v Atmedia Pavel Müller.



Doplnil, že důvodem vyšší odložené sledovanosti u tematických stanic je náročnější divák, který si vybírá jaký kanál a obsah chce sledovat, a to přesně podle svých zvyklostí v rámci denního nebo týdenní režimu.

Z dat Asociace televizních organizací, která zveřejnila společnost Atmedia, dále vyplývá, že nejvíce si televizní obsah mimo živé vysílání pustí mladší diváci od 15 do 34 let. Odložená sledovanost se v této kategorii pohybuje mezi 10 až 11 %. O něco více ji využívají muži (11,27 %) než ženy (10,07 %).

„Pro mladé diváky je televize stále hlavním a relevantním médiem. Dokazuje to i průměrný čas strávený sledováním televizních pořadů, který je za posledních 10 let víceméně stále stejný - přibližně dvě hodiny za den, výrazně se ale mění způsob, jakým mladí lidé televizi využívají. Pečlivě si vybírají obsah, který chtějí sledovat a věnují se mu přesně tehdy, kdy jim to vyhovuje,“ upřesnil pro server Müller.

Diváci, kteří si pustí pořad po živém odvysílání, ho nejčastěji (69 %) zhlédnou ještě ten samý den. V následujícím dni si ho pustí 16 % z nich a ve druhém až sedmém dni pak 2 až 5 % z nich.

Nejčastěji tak učiní pomocí technologie HbbTV, tedy televizory a set-top boxy připojenými k internetu s podporou takzvaného hybridního vysílání, zjednodušeně pomocí červeného tlačítka.