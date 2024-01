Nova i Prima si loni držely přízeň diváků, lákaly seriály i zprávy

Skupina Nova v roce 2023 zabodovala mezi diváky v cílové skupině 15-54 let a dosáhla share 36,12 procenta v prime time a 33,64 procenta v celodenním vysíláním. Stanice celé skupiny denně zasáhly 3,930 milionu diváků starších čtyř let. Vedlo se i tematickým stanicím.

„Bereme jako velkou výsadu, ale i zodpovědnost, přinášet divákům i předplatitelům to nejlepší – atraktivní programové schéma, skvělé zábavní pořady, původní lokální seriály, důvěryhodné zpravodajství a publicistiku. Skupina Nova letos oslaví třicátiny a my chceme divákům nadále přinášet vše, co od nejsledovanější televizní skupiny očekávají,“ shrnul generální ředitel Novy Daniel Grunt.

Nejsledovanějším pořadem televizní skupiny v roce 2023 byla debata prezidentských kandidátů, vysílaná na stanici Nova 12. ledna, kterou na svých obrazovkách sledovalo 2,028 milionu diváků starších čtyř let, podíl na sledovanosti činil 48,44 procenta diváků v kategorii 15-54.

Diváky přilákal i přímý přenos hudební ankety Český slavík v pátek 24. listopadu, nenechalo si ho ujít 39,10 procenta diváků v cílové skupině 15-54 u televizních obrazovek. Celkem se na galavečer dívalo 1,193 milionu diváků širší věkové skupiny 4+.

Tradičně se i loni divácké přízni těšily Televizní noviny, které sledovalo každý den v průměru 1,017 milionu diváků starších čtyř let. Každý podvečer pravidelně 28,36 procenta diváků u televize v kategorii 15-54 sledovalo vědomostní show Na lovu. Diváci loni na Nově vyhledávali i seriály jako například Ulice, Specialisté, Odznak Vysočina, Zlatá Labuť či Kriminálka Anděl.

Pro Primu byl nejlepší červen

„Rok 2023 pro nás byl v mnoha ohledech zlomový. Spustili jsme svou streamovací službu prima+ a na ní i na svých televizních kanálech jsme divákům nabídli rekordní množství nových pořadů z vlastní tvorby,“ zhodnotil generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Zároveň podle něho televizní skupina potvrdila několikaletý rostoucí trend a se sharem 27,56 % v celodenním vysílání se vyšvihla na první místo u dospělých diváků, tedy v cílové skupině 15+.

„Meziročně posilovaly i naše tematické kanály CNN Prima NEWS, Prima ZOOM a Prima STAR. Bezkonkurenčním skokanem roku se pak stala Prima KRIMI, která za loňský rok narostla nejvíc ze všech komerčních tematických kanálů a u dospělých diváků v cílové skupině 15+ dosáhla sharu 4,06 %,“ doplnil Singer.

Historicky nejlepším měsícem byl pro skupinu Prima loňský červen. V celodenním vysílání dosáhl podíl ve sledovanosti u diváků starších 15 let 29,94 procenta.

Nejsledovanějším pořadem byla krimi Pod hladinou, kterou při jejím prvním uvedení sledovalo 1, 232 milionu diváků (share 34,29 procenta), start další novinky, seriálu Poslední oběť, si nenechalo ujít 1, 178 milionu diváků (share 31,32 procenta).

Vlajková loď stanice Prima, seriál ZOO, nezůstala pozadu a její nejúspěšnější epizodu sledovalo 21. února 1, 162 milionu lidí (share 29,45 procenta). Přes milion diváků, konkrétně 1 077, pak k obrazovkám nalákala i první epizoda další loňské novinky Zákony vlka (share 28,21 procenta).

Meziročně narostla sledovanost nejen hlavního kanálu Prima, jehož podíl na sledovanosti dosáhl v celodenním vysílání 12 procent a 13,96 procenta v prime time v cílové skupině 15+.

Nejlepší čísla si z loňského roku odnáší i CNN Prima NEWS s průměrným celodenním sharem 1,91 procenta. Rekordní celodenní share přinesla 6. května 2023 korunovace Karla III., kdy se hodnota zastavila na 5,68 procenta u diváků 15+.