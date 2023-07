Končí doba, kdy divák večer ve zprávách objeví úplnou novinku, míní šéf zpravodajství Novy

Uzavírá kampaň Žijeme s vámi změny ve zpravodajství, které začaly zhruba před osmi lety?

Kdepak, tato kampaň je jejich přirozeným pokračováním. Za uplynulých osm let jsme zprávy výrazně proměnili. Už to není ta Nova jako dřív. Zprávy jsou mnohem serióznější, věnujeme se vážným tématům a podobně.

A tato kampaň má na to upozornit. Jedna věc je, že naši diváci to vědí, ale lidé, kteří nás třeba nesledovali v minulosti, nemusí tuto proměnu zaznamenat. My je chceme upozornit, že naše zprávy jsou moderní, jsou jiné. Chceme, aby si toho všimli.

Kampaň má k tomu posloužit a zároveň jsme záměrně zvolili slogan Žijeme s vámi, aby nás lidé vnímali jako jejich televizi, že nejsme někdo v Praze, kdo pro ně něco vysílá, kdo je daleko, ale že jsme součástí jejich životů.

Kampaň je vlastně vyvrcholením změn, má je podtrhnout a má lidem zdůraznit, že jsme tu pro ně.

Jak jste nad tím přemýšleli? Proč zrovna tento slogan? Měli jste i jiné varianty?

Vycházeli jsme z toho, že ještě před kampaní jsme začali dělat rubriku Na vaší straně, kde se lidí zastáváme, ať už si stěžují na kvalitu nebo nekvalitu potravin v supermarketech, nebo když měli například spory na letišti nebo naletěli podvodníkům.

Vlastně slogany Na vaší straně a Žijeme s vámi jsou hrozně podobné. Ta základní myšlenka je stejná: my jsme tu pro lidi, chceme jim ukázat, že žijeme stejné životy, trápí nás stejné věci jako je. Chceme jim pomáhat, takže ono to na sebe nějakým způsobem, dá se říct, navazuje.

Například, když jsme udělali první kontrolu supermarketů, asistenti vysílání nestíhali číst e-maily a zvedat telefony. Ukázalo se totiž, že je to palčivý problém. Lidé nám posílali denně stovky fotografií, konkrétní prodejny, s čím se kde setkali, a nám to v té rubrice hodně pomohlo, protože jsme pak mohli jít cíleně tam, kde si ti lidé stěžují, že je něco špatně.

V rámci stávající kampaně jsme pak začali ve zvýšené míře komunikovat znovu mobilní telefon do redakce a e-mailovou adresu a chceme, aby nám lidé zasílali tipy, aby nám říkali, co je trápí. Musím říct, že mě velmi mile překvapilo, že podnětů chodí desítky denně.

Je vidět, že nám lidé věří, že vše prověříme, což samozřejmě děláme. Od jara jsme už vysílali dvacet a možná i více reportáží, které vycházejí přímo od diváků.

Loni jste představili nové studio, na podzim jste začali nový formát Víkendová Snídaně, změnili jste Snídani s Novou...

A teď se soustředíme na rubriku Na vaší straně. Myslíme si totiž, že to tady v Česku chybí. Kdy se opravdu někdo obyčejných lidí zastává, protože těch problémů, které mají ve vztahu k úřadům, firmám, k obchodům, je celá řada.

Koncem června jsme pak uvedli naši novou rubriku Lovci bouřek. Už po prvním natáčení jsme měli fantastické reakce, protože tým natočil supercelu, byl na místech, kudy bouřka postupovala. Na internetu jsme měli desítky tisíc zhlédnutí.

A to je třeba další věc, na kterou chceme speciálně teď v letních měsících klást důraz, protože si myslíme, že zrovna počasí je segment, který naše diváky zajímá, každému z nás ovlivňuje život.

Počítáte s nějakou personální změnou v rámci zpravodajství?

Máme velmi kvalitní lidi, zajímavé tváře, když to řeknu televizní hantýrkou. Na druhou stranu samozřejmě neustále hledáme nové talenty, ať už neznámé lidi, u kterých si myslíme, že mají potenciál, tak samozřejmě se poohlížíme i po lidech, kteří pracují jinde, ale jsou něčím zajímaví a měli by pro naše zpravodajství přínos.

Jdeme všemi cestami, takže možná i nových lidí se u nás dočkáte.

Na vizuálu ke kampani Žijeme s vámi, stojí Lucie Borhyová a Rey Koranteng u sebe, ale ostatní dvě dvojice jsou rozdělené...

To jsme udělali záměrně, protože jsme chtěli, aby lidé, když se podívají na ten billboard, je vnímali jako šestici lidí, a ne jako jednotlivé dvojice, proto jsme je částečně rozházeli. To byl jediný důvod, není v tom žádný zádrhel.

Můžu závazně říct, že speciálně s dvojicemi v Televizních novinách jsme velmi spokojeni. Jsou vším, co mají Televizní noviny zastupovat, ať už věkově, zkušenostmi, máme mladou dvojici, máme jednu z nejoblíbenějších dvojic v České republice vůbec...

Nepočítáte s rozšířením týmu?

Jsem dlouhodobě zastáncem toho, že každý pořad má mít minimum moderátorů, protože vy, jako divák, si potřebujete tu tvář zapamatovat a potřebujete se ztotožnit s pořadem a tou tváří. Jak se vždycky říkalo, každý pořad má mít pevný vysílací čas a zajímavou tvář.

Tři dvojice jsou maximem. Jakmile tam dáte víc lidí, zbytečně roztříštíte pozornost. Zase na druhou stranu nemůžete mít jednu dvojici, dokonce ani ty dvě, protože, když vám jedna onemocní, dostáváte se do problémů.

Tři jsou dnes za nás absolutně ideální počet, je to ještě kompaktní celek, aby se lidé s nimi ztotožnili a měli je spojené s jedním pořadem a zároveň to umožňuje komfortně skládat služby a fungovat.

Asi před dvěma lety jste v jednom rozhovoru řekl, že byste chtěl mít jen jednu dvojici.

Jednu dobu jsme se zabývali myšlenkou, že bychom měli jednu dvojici, která by sloužila pondělí až pátek a pak jednu dvojici víkendovou. Naráží to ale na spoustu organizačních problémů. Takže jak jsem říkal, tři dvojice jsou takový ideál, ale rozhodně nechceme jejich počet rozšiřovat.

Divák opravdu potřebuje, když se řekne Televizní noviny, si představit nějaký limitovaný počet lidí, kteří mu to svojí tváří symbolizují.

U některých pořadů jsme počet moderátorů výrazně snížili, to byla Snídaně, která měla dřív až pět moderátorských dvojic, na každý den jednu. Nyní oddělujeme jen Víkendovou Snídani od té standardní, ale ve standardní snídani máme pondělí až pátek jednu dvojici. Tam to jde udělat, tam to dává smysl.

Hledáte inspiraci v zahraničí?

Velmi často. Orientujeme se přitom více na Spojené státy než na Evropu. Přijde nám, že americká média jsou v některých ohledech dál a řada věcí, která tam funguje, je přenositelná do České republiky.

Neustále si analyzujeme trendy v zahraničí, snažíme se ty věci posouvat sem, protože není třeba některé věci vymýšlet, když už někde jsou, je třeba je jenom přerodit, aby to fungovalo v Česku.

Navíc využíváme hodně CME, která má v několika zemích východní Evropy další televize. Velmi úzce spolupracujeme a musím říct, že spoustou věcí se můžeme inspirovat navzájem. Některé věci jsou čistě lokální, a to co třeba funguje v Rumunsku nebo ve Slovinsku, nefunguje u nás.

V některých aspektech se diváci liší, ale řada věcí je využitelná. Spolupracujeme navíc také na bázi například grafiky či umělé inteligence. Společnými silami se ji snažíme testovat, abychom zjistili, jaké je do budoucna její využití.

Když má CME takový záběr, tak ani tolik zahraničních zpravodajů nepotřebujete.

Tady narážíme na jazykový problém. Češi rozumí slovenštině, velmi často využíváme na Slovensku slovenské reportéry na živé vstupy, ale nemůžete toto udělat s rumunským novinářem. Ne, že by to pro nás kolegové neudělali, ale muselo by to být v angličtině a my bychom to museli tlumočit. Ale vycházíme si vstříc, natáčíme si a sdílíme materiály.

Hypoteticky, když teď budu chtít točit téma v Chorvatsku, zavolám kolegyni a ona mi vyjde maximálně vstříc a ten materiál mi natočí a já si ho tady namluvím, dám dohromady.

Takže zahraniční zpravodajku máte jen v Bruselu...

Máme v Bruselu zpravodajku, protože si myslíme, že to je důležité, že řada věcí, které mají vliv na každodenní život Čechů, se odehrává právě tam. Není to jen akce, že bychom to chtěli vyzkoušet. Ne, myslíme to vážně a budeme tam dlouhodobě, a teď se k tomu přidaly další televize CME, které tam už teď mají nově svoje lidi.

Obecně bych ale řekl, že široká síť zahraničních zpravodajů vlastně nedávají pro komerční televizi smysl v době, kdy fungují nejrůznější spolupráce, agentury....

Brusel smysl dává, protože tam denně natáčíte něco, co má dopad bezprostředně na Českou republiku, jinak využíváme agentur a vyměňujeme si materiály mezi spřátelenými televizemi na bázi CME nebo s jinými, s nimiž máme dobré vztahy.

Proč jsou podle vás Televizní noviny nejsledovanější?

Myslím, že jsou nejsledovanější proto, že si na nic nehrajeme. Informujeme o běžných věcech, které lidi trápí, a pak je to podle mě jejich srozumitelnost. Nechceme dělat televizi, kterou pochopí jen člověk s třemi vysokými školami. Chceme, aby to, co říkáme, i složitý problém, jsme vyložili srozumitelným způsobem, že to pochopí vysokoškolák, jako to pochopí dělník z továrny.

Svět je opravdu hrozně složitý, říkáme to ostatně i v naší kampani. A je tomu tak i pro člověka, který je informovaný, ať už je to novinář, nebo politik. Naše síla je v tom, že to umíme lidem v tom dobrém slova smyslu srozumitelně podat, převyprávět to, co je podstatné, a vysvětlit to.

S Televizními novinami začínáte jako poslední v 19:30. Máte průzkum, kolik lidí začíná první zprávou na CNN Prima News, pak přepnou na Českou televizi a zkouknou první zprávu tam a skončí u vás a jestli pak dokoukají vaše Televizní noviny?

K tomu bych rád řekl dvě věci. Ta první je, že určitý překryv lidí, kteří sledují třeba dvě nebo tři relace a přepínají, tam je. Ta druhá je, že se doba strašně změnila. Naše nebo konkurenční večerní televizní zpravodajství už pro lidi není o tom, že by se dozvídali něco nového. V době internetu a sociálních sítí vědí, co se děje v jejich okolí i ve světě.

Dříve jsme hrozně řešili, jakou zprávou takzvaně otevřeme Televizní noviny, která tím dostane tu největší důležitost a zároveň naléhavost. Dnes už to tak důležité není. Lidé totiž nepřistupují k večerní zpravodajské relaci, ve většině případů, stylem „Teď se něco nového dozvím“. My jim večer dodáváme ucelený sumář a vysvětlení toho, co a proč se stalo.

To znamená, už dávno neplatí, že nejdůležitější reportáž je na úvod. Ale neplatí ani černé prognózy z dřívějška, že lidi nebudou koukat na zprávy v televizi, protože budou konzumovat zpravodajství na internetu. Ukazuje se totiž, že diváci stejně k té televizi večer sednou.

Víme z průzkumů, že jako hlavní argument řeknou: my to víme, ale vy nám to večer zabalíte do nějakého celku a my tím uzavřeme náš den, na závěr dne si to všechno shrneme.

Berete jako největší konkurenci v tuzemsku CNN Prima News, nebo Českou televizi?

Z hlediska zpravodajského je to pro mě v prvé řadě Česká televize a je to dané sílou zpravodajství, množstvím lidí, množstvím informací, které přináší. Nechci tím říct, že by pro mě nebyla konkurence Prima, konkurence je pro mě každý, včetně vašeho iDNES.cz, prostě každý v mediálním prostoru.

Ale ano, pokud se mě ptáte, kdo je pro mě ten hlavní soupeř, tak je to Česká televize. To je silné zpravodajství a my mu chceme konkurovat, třeba i při určitých událostech, jako byla korunovace britského krále a tam se nám podařilo v naší cílové skupině 15-54 ten souboj vyhrát.

Osvědčil se návrat magazínu Víkend do vysílání během týdne?

Je to velmi milá a pozitivní publicistika. Když jsme ho předtím začlenili do Víkendové Snídaně, tak jsme ho s ní chtěli logicky a tematicky propojit, přece jen se to jmenuje Víkend. I v jejím rámci fungoval dobře, ale lidé nám psali, že jsou na formát zvyklí samostatně.

Tak jsme znovu trochu zaexperimentovali. A ukázalo se, že když jsme ho dali na pondělí, tak vykazuje vynikající čísla, takže mu změna dne a slotu strašně prospěla. Jsme s Víkendem maximálně spokojení.