Murdochův syn odešel kvůli sporům o redakční obsah ze správní rady News Corp

„Moje rezignace je způsobena neshodami ohledně určitého redakčního obsahu, který publikují zpravodajské kanály, a určitými dalšími strategickými rozhodnutími,“ napsal James Murdoch v krátkém dopise pro správní radu.

James je známý jako liberálnější z bratrů Murdochových. Jeho konzervativnější sourozenec Lachlan je spolupředsedou správní rady News Corp a výkonným předsedou a generálním ředitelem firmy Fox Corp, které patří konzervativní zpravodajská síť Fox News a další stanice.

James býval generálním ředitelem společnosti Twenty-First Century Fox, než firma prodala většinu majetku společnosti Walt Disney.

James už dříve kritizoval redakční rozhodnutí News Corp a řekl, že nesouhlasí s pokrytím zpravodajství Fox News. V lednu pak spolu s manželkou uvedl, že je zklamalo odmítnutí spojovat ve zpravodajských médiích vlastněných firmou v Austrálii změny klimatu s ničivými požáry v Austrálii, uvedla agentura AP.

Více než 280 novinářů a dalších zaměstnanců listu The Wall Street Journal také nedávno napsalo dopis vydavateli, v němž kritizovali stránky s názory a požadovali jasnější vymezení toho, co je zpravodajství a co představuje pouze názor. Podle nich se v článcích s názory zveřejňují nepřesnosti, které podkopávají důvěru listu u čtenářů.

Společnost News Corp také vydává přední noviny v Austrálii a Británii a vlastní knižní vydavatelství HarperCollins.