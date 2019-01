Weby Info.cz a Zdroj.cz se spojily

Vlastníky nového vydavatelství Info.cz Online Media (IOM) budou na jedné straně Czech Media Invest (CMI) podnikatelů Daniela Křetínského a Patrika Tkáče a na straně druhé společnost Fount. V té figurují ředitel komunikace skupiny PPF a někdejší mluvčí prezidenta Václava Klause Radim Ochvat a majitel komunikační agentury C&B Tomáš Jirsa.

Management společnosti připravuje řadu nových formátů, se kterými postupně seznámí čtenáře a veřejnost v následujících týdnech a měsících.

Šéfredaktorem Info.cz zůstane Půr, v roli vydavatele jej doplní Jirsa.

„Měli jsme v řadě ohledů podobnou strukturu čtenářů. Zároveň nám všem po zemětřesení na českém mediálním trhu z posledních let chybí jasně definované zpravodajské a názorové médium, které do veřejného prostoru vrátí kvalitní názorovou diskusi. Z obou dosavadních projektů proto bereme to, co pokládáme za užitečné pro naše čtenáře. Spojená redakce nám umožní více se zaměřit na kvalitu zpravodajství, komentářů i analýz,“ uvedl Půr.

Info.cz vznikl na podzim roku 2016 jako portál Czech Media Center pro seriozní žurnalistiku a v prosinci 2018 měl 700 tisíc unikátních uživatelů. Zdroj.cz byl založen na začátku minulého roku jako agregátor novinek z internetu.