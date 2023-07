Vlajku wagnerovců jsme u domu nenašli, za fotku trestat nemůžeme, řekla policie

„Případ jsme uložili. My jsme zjistili, o jakou ženu se jedná a prověřovali jsme, zda ta vlajka visí někde na jejím pozemku. Vlajku jsme ale nenašli,“ doplnil Malášek.

„Může to směřovat k tomu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy, ale zveřejnění jedné fotografie nás neopravňuje zahájit trestní řízení. To by ji musela mít vyvěšenou několik dnů, nějakou delší dobu,“ upřesnil mluvčí.

Na facebookovém profilu ženy se na konci května objevily snímky vlajky Wagnerovy skupiny, kterou si údajně vyvěsila u domu. „Tak už jsou holky doma. Ještě přidám Achmat síla, DLR,“ napsala k pěti fotografiím. Proti kritikům, kteří ji na Twitteru za vyvěšení vlajky odsoudili, se tehdy ohradila.

„Ale že všude visí žlutomodrý hadr, že se tady veřejně objevuje vlajka UPA, že se tady veřejně ukazuje vojenská technika s kříži a znaky wehrmachtu, to vám vůbec nevadí. Nevadí vám, že podporujete hajlování Ukrajinců, že podporujete Banderu, Suchevyce a podobnou fašistickou verbež. Jestli tohle podporujete, tak držte huby a krok, když já mám vyvěšenou vlajku wagnerovců,“ uvedla pod příspěvkem.

Dále uvedla pod příspěvkem uvedla, že jí kvůli snímkům chodí výhrůžky zapálením vlajky a „chatrče“. V informacích profilu se uvádí, že je ze Znojemska.

„Trestnost jednání v každém konkrétním případě musí posoudit příslušné orgány činné v trestním řízení na základě posouzení všech okolností. Neznáme bližší podrobnosti Vámi zmiňovaného případu,“ uvedl v květnu mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) Petr Malý na dotaz, zda příspěvek ženy zastupitelství zaregistrovalo.

Stíhají desítky lidí

Od loňského roku se orgány činné v trestním řízení zabývaly už desítkami případů, kdy lidé veřejně schvalovali ruskou agresi na Ukrajině. Podle údajů NSZ padlo do poloviny letošního března devět pravomocných rozsudků, téměř šesti desítkách případů byl někdo obviněn.

Koncem dubna pak policejní prezident Martin Vondrášek uvedl, že v souvislosti s nepravdivými a štvavými informacemi na dezinformačních serverech zahájila policie 73 trestních stíhání.

Trestní zákoník umožňuje soudům za popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy uložit trest vězení na šest měsíců až tři léta.