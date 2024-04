Špatný mír je lepší než válka či odvolání vlády. Jakými výroky se Bašta proslavil?

„Slibuji, že pokud budu zvolen, tak odvolám vládu Petra Fialy podle článku 62,“ prohlásil Bašta například při prezidentské kampani.

Jenže daný slib byl nesplnitelný. Tehdy na upozornění, že něco takového česká ústava neumožňuje, přecházel mlčením či nesouhlasem a své heslo pro jistotu ještě jednou zopakoval.

Tehdy serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že slib plánuje dodržet. Že by tuto kompetenci jako prezident měl, mu podle jeho slov potvrdili „jeho právníci“. Jmenoval při tom tehdy například Zdeňka Koudelku, který do Senátu kandidoval v trojkoalici Trikolora, SPD a Moravanů, Pavla Hassenkopfa nebo Jana Kudrnu.

„Špatný mír je lepší než válka“

„Jedno z těch hesel, které používám, zní: Špatný mír je lepší než válka,“ zněl další slogan, který tehdejší kandidát na prezidenta pronesl. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz tehdy své heslo odůvodnil tím, že špatný mír byl třeba ten v Koreji, který podle něj ve své konečné fázi ani mírem nebyl.

„Je to příměří, které ale trvá 70 let a bylo uzavřeno za situace, kdy hrozilo, že válka přeroste v jaderný konflikt. A nyní jsme v podobné situaci,“ vysvětlil v minulosti Bašta.

Bašta také pro iDNES.cz nastínil, jak by si přestavoval ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. „Přestane se střílet a bude se jednat. Nemusí se to vůbec jmenovat mír, ale jen příměří,“ řekl. Jakmile podle něj dojde k jednání o míru, tak to skončí kompromisem, který se nebude líbit ani jedné z těch valčících stran.

„Bavme se tedy o tom, jaká je alternativa míru. Třetí světová. Když nebude mír, tak co bude, no nejspíš třetí světová válka,“ řekl jako někdejší kandidát na prezidenta.

Poslancem SPD byl Bašta od roku 2021. V roce 1996 byl zvolen poslancem za ČSSD, tuto funkci zastával do roku 2000. Byl také ministrem bez portfeje ve vládě Miloše Zemana. Mezi lety 2000 a 2010 působil jako český velvyslanec v Rusku a na Ukrajině.

V loňské volbě prezidenta republiky Bašta kandidoval s podpisy 20 poslanců klubu hnutí SPD. Mezi osmičkou kandidátů byl nejstarší. V prvním kole skončil na pátém místě, když získal 4,45 procenta hlasů, a do druhého kola volby tak nepostoupil.