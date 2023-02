STALO SE DNES: Mezi oběťmi zemětřesení je i Češka, Zelenskyj mluvil v Bruselu

Mezi oběťmi zemětřesení v Turecku je i pohřešovaná česká občanka, jež v zemi dlouhodobě žila, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Velvyslanec České republiky Pavel Vacek zprávu potvrdil, žádní další Češi podle něho nyní mezi pohřešovanými nebo zraněnými nejsou.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dorazil na mimořádný summit evropských lídrů v Bruselu. Chce s nimi jednat o dodávkách zbraní. V proslovu zdůraznil důležitost svobodné Ukrajiny pro svobodu Evropy. Dopoledne promluvil také v Evropském parlamentu. Podle šéfky EP Roberty Metsolaové je budoucnost Ukrajiny v EU.

Loni na podzim se plánovaly navrátit domů téměř tři čtvrtiny ukrajinských uprchlíků. Zbylá čtvrtina chtěla v Česku zůstat. Vzrůstá také podíl pracujících utečenců, a naopak ubývá těch, kteří neměli finance na běžné každodenní náklady. Údaje vyplývají z výsledků výzkumu, který poskytla Mezinárodní organizace pro migraci.

U plynu i u elektřiny nabídne ČEZ nové ceníky s tříletou a dvouletou fixací. Společnost to oznámila ve čtvrtek v tiskové zprávě. Zatímco jiní dodavatelé v uplynulých dnech nabídli cenu pár desítek až stovek korun pod stropem, ČEZ na to jde jinak. Zákazník, který si s dodavatelem sjedná tříletou fixaci, bude mít letos cenu na vládním stropu, avšak postupně se mu cena dostane až na 1 500 korun za megawatthodinu bez DPH, což je o tisíc korun méně než strop.

Ve věku 94 let zemřel americký skladatel Burt Bacharach, autor písní I Say a Little Prayer nebo Raindrops Keep Fallin’ on my Head z oscarového filmu Butch Cassidy a Sundance Kid. Spolupracoval také například s Arethou Franklin či Tomem Jonesem.