Při práci s kluky zakladateli skautingu pomohla zkušenost z búrské války

Zítra se slaví den narození Roberta Baden-Powella, který položil základy skautingu. Z čeho při vytváření pravidel skautského hnutí vycházel?

Jeho představou byla zdravá společnost, která měla být složená z lidí se silným charakterem, kteří se nebojí zapojit. Jsou to aktivní občané, iniciativní, mají dovednosti k tomu, aby byli užiteční. Chtěl, aby byli lidé připraveni čelit výzvám, aby byli ochotni pomáhat druhým.

Baden-Powell cítil, že britské impérium a jeho společnost je v krizi. Později, především po první světové válce, se dostal od lokálního charakteru až k mezinárodnímu. Pochopil, že skauting může mít obrovský přínos ve vytváření míru. Viděl, že se skauti po celém světě dokážou domluvit, být si bratry a sestrami. Vnímal to jako příležitost pro překonávání kulturních rozdílů.

Skautské zákony také odráží fakt, že Baden-Powell byl křesťan. Zároveň ale už tehdy dovedl nastavit pravidla tak, že skauting dokáže překonávat hranice a adaptovat se na jakékoliv prostředí.

Na začátku vycházel z toho, co sám zažil. Byl velký dobrodruh, miloval přírodu a s bratry jezdil na výpravy. Skvěle rozuměl dětem, věděl, co je zajímá a co je baví.

Pomohly mu i zkušenosti, které získal během svého působení v armádě?

Určitě ano, velice mu pomohla zkušenost, kterou měl z búrské války, kdy si při obraně města Mafekingu vyzkoušel, jak se dá pracovat se skupinkami kluků. Zjistil, že dokážou být velmi užiteční, pokud se jim dá výcvik a odpovědnost. Byli velmi mladí, ale dokázali se chopit příležitosti.

Jak se dostalo nové hnutí do povědomí širší veřejnosti?

Když Baden-Powell začal s vydáváním knihy Skauting pro chlapce, už byl velmi slavný právě z búrské války. Měl už za sebou publikaci jedné příručky, která byla určená jen vojenským účelům, ale i tak byla dost populární.

Pokuste se opustit tento svět trochu lepší, než jaký jste jej našli. Robert Baden-Powell Zakladatel skautingu

Základní faktor je to, že se trefil do správného času. Vymyslel to ve chvíli, kdy měly děti volný čas. Chodily do školy a neměly tolik práce jako dřív. Zároveň dospělí začali vnímat, že je dobré, aby se děti v době dospívání začaly rozvíjet. Baden-Powell věděl, co holky a kluci potřebují, tedy hry, zábavu, dobrodružství. K tomu přidal nadstavbu v podobě pravidel, skupinové identity.

Na začátku neměl ambici tvořit mezinárodní organizaci. Myslel si, že jeho myšlenky a nápady převezme nějaká ze stávajících. Měl také výhodu, že měl podporu z mnoha stran, od armády, církve i krále.

Zmínila jste Baden-Powellovu metodickou příručku Skauting for Boys, která přinesla změny v chápání mimoškolní výchovy mládeže. Jsou rady v ní popsané stále aktuální, nebo i tato bible skautingu prochází úpravami?

Knížka úpravami neprochází, ale užila si jich dost ještě za Baden-Powellova života, kdy ji postupně uceloval. Skauting pro chlapce je hodně pestrá příručka plná her a nápadů, co vše předvádět u táborového ohně. Je to inspirace, ale co se týče nadčasových myšlenek, ty vtělil do následujících příruček pro vedoucí. Z toho je zjevné, že to byl vizionář, velmi inteligentní. Dokázal pozorovat, co na holky a kluky funguje.

Co se týče obsahu, ten musíme aktualizovat. Chceme, aby skauting připravoval kluky a holky na současný svět. Třeba odborné zkoušky byly na začátku hodně sportovní, dnes tam máme ajťáka, geocachera. Jsou to aktivity, které nyní děti baví s rozvíjí je.

V roce 1907 uspořádal Baden-Powell první skautský tábor, kterého se účastnili chlapci z nejrůznějších sociálních vrstev. Mísí se i v dnešním skautském hnutí různé vrstvy společnosti?

Myslím si, že ano. Důležitý je faktor, že skautští vedoucí jsou dobrovolníci. To snižuje cenu skautingu, je to dostupnější pro téměř každou rodinu. Oddíly vychází vstříc všem, kteří by měli problém vypravit dítě na tábor. Finanční dostupnost hraje zásadní roli.

Na prvním táboře nemuseli mít chlapci uniformy, ale měli měděné odznaky se stylizovanými květy lilie. Co měl tento znak symbolizovat?

Znak vycházel z map, z kompasu. Ukazoval správný směr, vždycky mířil vzhůru. Skauting ukazuje správnou cestu životem. Odkazuje se taky na tři části skautského slibu.

Pokud v tom vidíme lilii, to je tradiční symbol čistoty související s rytířským způsobem života. Baden-Powell dával rytíře skautům za vzor.

Uniforma vznikla rychle, Baden-Powell ji popisuje už v knize Skauting pro chlapce. Má to být košile s ohrnutými rukávy, protože skaut má být vždycky připravený pustit se do práce. Prosazoval kraťasy, k tomu ponožky a šátek. To je univerzální symbol pro všechny skauty na celém světě až dodnes. Barevnost je ale mnohem divočejší než na začátku.

Ve stejný den jako Baden-Powell se narodila i jeho manželka Olave. Podílela se se svým mužem na propagaci skautingu?

Lady Olave byla moc důležitá, spoustu organizací tento den slaví jako den zakladatelů, aby se na ni nezapomínalo. Olave se ve skautingu našla, byla sportovně založená, ráda cestovala. Celý život zasvětila propagaci skautingu.

Měli mezi sebou velký věkový rozdíl, svého muže přežila o třicet let. Po jeho smrti ale navštěvovala skauty po celém světě, věnovala se především dívčímu skautingu, ale byla významná pro všechny.

Jak si den narození svých zakladatelů připomínají čeští skauti?

Rozměr oslav tohoto dne je mezinárodní. To znamená uvědomění si, že je nás na světě 60 milionů, že jsme součástí velké skautské rodiny. Jsou programy zaměřené na poznávání různých druhů skautingu, skauti si volají, píšou spřáteleným oddílům. Časté je ohlédnutí a setkání s bývalými členy.