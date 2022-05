Od západu Čech přijdou bouřky s krupobitím, výstraha platí do půlnoci

Nízký stupeň nebezpečí bude podle výstrahy ČHMÚ platit na území Prahy a Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje od pondělní 17. hodiny odpoledne do půlnoci. Zároveň platí až do půlnoci v části Čech varování před rizikem vzniku požárů.

Meteorologové očekávají ojedinělý výskyt silných bouřek, které budou doprovázené intenzivními srážkami s krátkodobými úhrny až kolem 30 mm.

Objevit se může také krupobití. Padající kroupy by ale neměly být v průměru větší než 2 cm. Nárazy větru budou mít rychlost až 20 m/s (70 km/h).

Bouřky na české území dorazí od západu, kde bude počasí ovlivňovat nižší tlak. Lokálně se očekává přívalový déšť, který může mít za následek rozvodnění menších toků a zatopení podchodů, podjezdů nebo sklepů.

Silný vítr může představovat nebezpečí v podobě poletujících předmětů a ulomených větví stromů. ČHMÚ také zdůrazňuje, že bude třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #vystraha NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ a SILNÉ BOUŘKY. ➡Později odpoledne a večer budou od západu postupovat místy bouřky, v západní polovině Čech ojediněle silné, doprovázené především intenzivními srážkami s krátkodobými úhrny kolem 30mm, v menší míře kroupami do 2cm,nárazy větru 20 m/s https://t.co/2kLEkoRO1e oblíbit odpovědět

Vzhledem k očekávaným srážkám se bude během noci na úterý a následně během dne snižovat nebezpečí požárů hlavně na severu Čech. Výstraha ČHMÚ před vznikem a šíření požárů tak přestane platit od pondělní půlnoci.

Do té doby by se lidé měli stále vyvarovat rozdělávání ohně v přírodě, zejména v lesích. Rovněž by neměli vypalovat trávu a měli by se řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány.