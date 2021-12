„Letos pravděpodobně mírně narostl počet vlčích teritorií,“ říká zoolog Miroslav Kutal z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně. Odborníci zatím analýzy dokončují a přesná čísla by měla být známá do konce roku. Nové údaje za poslední vlčí rok, který se počítá od začátku května do konce dubna, nicméně ukazují, že návrat vlka se nezastavil.

Vlci zadávili jen za loňský rok 560 ovcí a 44 kusů hovězího dobytka. Další desítky zvířat byly zraněny.