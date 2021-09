Čeští vědci slaví úspěch. Dokážou odhalit riziko vážného průběhu covidu

Do roka a do dne tedy vědci z UK přišli s dalším úspěchem. Přesně před rokem totiž představili novou testovací sadu na koronavirus.

Biomaker Je látka vznikající v organismu, která je často prokazatelná v tělesných tekutinách. Její přítomnost ukazuje na specifický stav nebo chorobu.

Podle spoluautora metody Stanislava Kmocha z 1. lékařské fakulty tým na základě předchozích výzkumů identifikoval „kandidátní biomarker“ přítomný v nosohltanu. Jeho hladina je důležitá pro předpověď dalšího průběhu nemoci.

Kmoch uvedl, že se během výzkumu podařilo rychle vyšetřit dva tisíce lidí, z nichž půlka byla pozitivní. Nakažené pak sledovali. Lidé s nízkou hladinou daného biomarkeru prošli onemocněním bez větší potíží. Nemocní, u kterých byla vysoká, však měli horší až těžký průběh.

Zdůraznil, že po zjištění hrozby by mohly být dotyčnému včas podány například monoklonální protilátky nebo vhodné léky zabraňující zhoršení nemoci.

Detailnější informace o metodě ve čtvrtek zástupci UK kvůli rozjednané žádosti o patent nesdělili. Na výzkumu tým spolupracoval s Thomayerovou nemocnicí v Praze, nemocnicí v Uherském Hradišti a laboratořemi.

Postup by laboratoře mohly podle UK využívat v brzké době. Současnou cenu testu na covid-19 by využití metody výrazně nezvýšilo. Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima uvedl, že univerzita nemá informace o tom, že by byl v zahraničí podobný postup využíván.

Podali si žádost o patent

„Jsme schopni během několika týdnů začít omezeně vyrábět tady tuto soupravu, s tím že lékařům poskytneme relevantní informaci o stavu pacienta,“ uvedl Michal Pohludka, jednatel firmy GeneSpector Innovations, která má projekt na starost. Podle Pohludky probíhají jednání s průmyslovými partnery ohledně rozšíření výroby, která by umožnila poskytnout test do laboratoří „co nejdříve“.

Projekt má na starost nová dceřiná společnost GeneSpector Innovations, kterou ve čtvrtek zástupci také představili. Jde o pátou univerzitní spin-off společnost. Na metodu si podala žádost o patent.

V loňském roce UK představila také vlastní test pro diagnostiku covid-19 a dvou typů chřipky, i na jejím vývoji pracoval Kmochův tým.