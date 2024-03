Opět se řítí se dálnicí v závodních autech. Policie nasazuje i vrtulník

„Tak dnes se sejdeme trochu jinde, než bylo v plánu. Plzni a fanouškům z Plzně to vynahradíme hned, jak nám to situace dovolí,“ napsali v sobotu odpoledne na Instagram. Podle informací iDNES.cz není nicméně vyloučené, že by se do Plzně mohli ještě v noci přesunout, až si budou myslet, že to policie s číháním na ně vzdala.

Na sociální síti také ukázali, že na cestu do Trutnova už vyrazili. A pravidly silničního provozu se rozhodně opět neřídí. Přiložené fotografie dokazují, že jedou rychlostí i 230 kilometrů za hodinu. V Trutnově je pak prý v půl deváté čeká „spanilá jízda“.

Policie se na sraz tuningových vozidel připravovala. Sraz se měl konat v sobotu v Plzni a jejím okolí, skupina se ale rozhodla vydat na druhou stranu republiky a zamířila do Trutnova. Podle informací iDNES.cz však už i tamější policie vyslala na místo nelegálního srazu desítky policistů, a dokonce i vrtulník.

Podobná akce se konala poslední únorový víkend ze soboty na neděli na Jičínsku. Někteří řidiči v historickém centru Jičína svými auty úmyslně jezdili smykem po Valdštejnově náměstí, o čemž jsou záznamy na sociálních sítích. Na dlažbě zbyly stopy po pneumatikách. Někteří obyvatelé si stěžovali, že proti jezdcům nikdo včas nezakročil.

Plzeňští policisté se pečlivě připravovali, nejspíše však zbytečně

„S ohledem na to, aby byl zajištěn veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu, stejně tak abychom mohli předcházet, vyhledávat a následně řešit možné případy protiprávního jednání, budou do opatření zapojeni jak policisté ze služby pořádkové policie včetně speciální pořádkové jednotky, tak ze služby dopravní policie a také policisté ze služby kriminální policie a vyšetřování,“ uvedla v pátek mluvčí plzeňských policistů Pavla Burešová.

V Plzni měli pomáhat také strážníci, magistrát a v případě potřeb i další složky integrovaného záchranného systému.

„V den konání akce budeme dohlížet na příjezd účastníků, na průběh srazu i následný odjezd vozidel s tím, že veškeré dění budeme nejenom důsledně monitorovat, ale i zaznamenávat a zjištěná protiprávní jednání budeme řešit v souladu se zákonem,“ řekla v pátek mluvčí.

Policie podle ní nechce znemožnit příznivcům tuningových aut jejich setkání, ale hodlá zajistit bezpečnost a veřejný pořádek tak, aby nezúčastněná veřejnost nebyla pořádáním jejich srazu ohrožena. „A aby případná zjištěná protiprávní jednání, která jsou v gesci policie, byla náležitě řešena a postihována,“ dodala Burešová.

Při předchozích akcích účastníci například zablokovali Nuselský most v Praze nebo za provozu závodili na dálnici, kde někteří podle policie atakovali rychlost 300 kilometrů v hodině, uvedl server Krimi-Plzeň.

Aktérům srazu tuningových vozidel z posledního únorového víkendu, kteří se dopustili protiprávního jednání v Jičíně a Praze, hrozí podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) sankce ve správním řízení. Uvedl to ve čtvrtek ve Sněmovně. Policie podle ministra prověřuje záznamy z akce včetně záběrů z městských kamer a důkladněji se připravuje na další podobné srazy.