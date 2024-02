Driftující auta v centru vzbudila půl města. Policie nezasáhla, kritizují místní

Lidé na sociálních sítích hodně kritizovali, že proti nočním jezdcům prakticky nikdo nezakročil, i když služebny jsou nedaleko. Strážníci a radnice vysvětlují, že „přesila“ padesáti aut a stovky účastníků byla v té chvíli příliš velká.

Město zveřejnilo, že první informaci dostali strážníci na lince 156 od státní policie v neděli v 0:50. Ohlásili jim, že se do Jičína blíží kolona osobních aut od Mladé Boleslavi a jedná se o tuningový sraz. Strážníci pak už na kamerách viděli, jak auta vjíždějí na historické náměstí. Státní policie mezitím svolávala své hlídky.

„Jakmile se operační důstojník dozvěděl o této události, volal hlídky nejprve z Jičína, které byly nedaleko u jiného oznámení. Musel proto vyslat na místo hlídky ze Sobotky a Nové Paky. Když dorazily, náměstí opouštěla poslední vozidla. Vyhodnocovali jsme kamerové systémy. Ve spolupráci s městskou policií bylo rozhodnuto, že přestupkové jednání budou oznamovat správnímu orgánu právě strážníci z Jičína,“ popsala mluvčí hradecké policie Šárka Pižlová.

Město argumentovalo, že jedna hlídka policie a jedna hlídka strážníků by v danou chvíli nic nevyřešila, pro místní je to však těžké pochopit.

„Strážníci se mohli ukázat na náměstí hned po příjezdu aut, oni by si tam pak tohle nedovolili. Takhle vzbudili půl města. Jedna maminka si stěžovala městské policii, že jim auta probudila děti a že se bojí, a oni jí řekli, že o tom vědí. Je smutné, že nezakročili,“ míní majitel jičínské taxislužby Vladimír Šturma, jehož kolega noční dění na náměstí natočil.

Dlažbu nechají vyčistit, škodu budou vymáhat

Městští strážníci zadokumentovali přestupky, které se týkají rušení nočního klidu, a postoupili je přestupkové komisi. Zabývají se i černými stopami pneumatik, které na dlažbě zůstaly, registrační značky aut mají a znají i totožnost účastníků. Zašpiněná dlažba se zatím řeší jako přestupek proti majetku, tedy poškození cizí věci.

„Zašpinili dlažbu náměstí, tím městu vznikla škoda. Dlažbu musíme nechat vyčistit, dnes to pracovníci Technických služeb zkoušeli malým zametacím vozem, ale je jasné, že to stačit nebude, takže se na to povolá specializovaná firma. Náklady odhadujeme na 20 tisíc korun, to tedy pravděpodobně budeme požadovat jako náhradu škody,“ odhadl místostarosta Jičína Petr Hamáček (KDU-ČSL), podle nějž by se kvůli výši škody mohlo jednat o trestný čin a řešila by ho policie.

Noční zábava na náměstí trvala asi půl hodiny. Stojí za ní patrně skupina Prague-Brikule, která nárazově pořádá takové akce a dává o nich vědět jen krátce před začátkem. Jak uvedl v pondělí server Novinky.cz, tuningová auta v neděli nad ránem ještě zablokovala pražský Nuselský most.

„Bylo to celorepubliková akce. Jestliže pražská policie nechá tyto řidiče řádit na Nuselském mostě a nezakročí proti nim, je absurdní očekávat, že tady v Jičíně my to zvládneme. Když auta vjížděla na jičínské náměstí, státní policie zavolala městské strážníky, aby to zadokumentovali, takže oni se soustředili na kamerový systém. Když to měli, hlídky státní i městské policie se dostavily na náměstí, ale účastníci se sebrali a odjeli. Dočetl jsem se, že na Prahu jeli 300kilometrovou rychlostí a pak si zabrali Nuselský most pro závody. Tam policie nezakročila a to má v Praze daleko větší možnosti. Tak to vyhodnotili. Nezaznamenal jsem, že by někde v Jičíně nebo jinde při tom došlo ke zranění, je to mrzuté, otravné, ale po půl hodině odjeli a byl klid,“ shrnuje místostarosta.