Tři okresy pod zámkem. Které jejich části jsou zasažené covidem nejvíce?

V současné době jsou to snad nejznámější okresy v České republice - Cheb, Sokolov a Trutnov. Vláda rozhodla, že od půlnoci na pátek omezí v těchto oblastech pohyb.

Lidé je nebudou moci opouštět, ani do nich cestovat. Z omezení pohybu budou výjimky jako docházka do škol či do zaměstnání. Zároveň bude na tomto území povinné nosit alespoň chirurgickou roušku, případně respirátor třídy FFP2. Domácí látkové roušky již nestačí.

Čísla k těmto okresům hovoří jasně. Například v Chebu za posledních sedm dní je 1 149 nakažených na 100 tisíc obyvatel. V Sokolově je to 1 183 nemocných za poslední týden a v Trutnově 1 091 za stejnou dobu. Čísla jsou mnohem vyšší oproti dalším okresům v Česku. V hlavním městě Praze je to „pouze“ 386 lidí na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní.



Problémů je však více. Například Státní zdravotní ústav ve středu uvedl, že na Trutnovsku se oproti zbytku republiky mnohem více šíří také britská mutace koronaviru. Na začátku ledna se tato varianta nacházela ve více než 60 procentech zkoumaných vzorků.

Pojďme ale postupně. Jaké obce jsou v daných okresech nejzasaženější?



Aktuální počty případů v jednotlivých obcích sleduje web covdata.cz. Zobrazuje přehledy celkového počtu případů, aktivních nákaz, nárůstu za 48 hodin či 7 dní s přepočtem na 100 tisíc obyvatel. Všechny obce poté podle závažnosti rozšíření nákazy zobrazuje na mapě ve spektru od zelené po červenou.

Malý velký Trutnov

Královéhradecký kraj má pět okresů, čtyři s přibližně stejnou rozlohou, Hradec Králové, Jičín, Náchod a Rychnov. Výjimkou je právě Trutnov, s 1147 km² je zhruba o pětinu větší. Katastrální území samotného města dokonce patří k největším v České republice. Celkově okres tvoří 75 obcí.

Podle mapy mezi „nejzelenější obce“ za posledních 7 dní patří příhraniční Malá Úpa, kde v současné době mají 1 aktivní případ, a obec Zlatá Olešnice, kde mají 4 nakažené. Společně například se Strážnou se řadí k obcím, kde se v posledním týdnu neobjevil ani jeden nový případ nákazy.

Celkem se ve Zlaté Olešnici od loňského roku nakazilo 37 lidí. Což není málo vzhledem k tomu, že zde trvale bydlí 203 lidí a patří mezi nejzasaženější v okrese v poměru celkem nakažených od loňského roku, který je 18,23 procent. Nejvíce zasaženou obcí v okrese je například Třebihošť, kde se nakazilo od začátku pandemie 21,42 procent obyvatel.

S ohledem na počet nakažených za 7 dní na 100 tisíc obyvatel jsou mnohem zasaženější například Janské Lázně, kde za 48 hodin přibylo 7 nově nakažených, za poslední týden jich bylo 16. V obci mají nyní 18 aktivních případů.

Trutnov

Obdobně postižené koronavirem jsou i obce Batňovice a Maršov u Úpice. Obě místa jsou však velmi malá, Maršov má podle dat z roku 2020 pouze 191 obyvatel. A za posledních 48 hodin se v obci nakazili 4 z nich. Z příhraničních obcí jsou nejvíce zasažené Bernartice a Žacléř.



A co západ České republiky? „Podle statistických čísel je nejpostiženějším regionem Chebsko, v závěsu pak Sokolovsko,“ uvedl ke zdroji nákazy hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Konkrétnější lokality je podle něj složité určit. „Ve dvou okresech je to masivní komunitní přenos,“ naznačil pouze.

Karlovarský kraj tvoří 3 okresy – chebský, karlovarský a sokolovský a celkem se zde nachází 134 obcí. Svou rozlohou se Karlovarský kraj řadí k těm nejmenším, zaujímá pouze 4,2 procent území ČR. Okresy Sokolov a Cheb jsou, co do počtu obcí a rozlohy, srovnatelné. Ve městech sokolovského okresu žilo v roce 2018 72 265 obyvatel a ve městech chebského okresu 76 141 obyvatel.



Zelené mezi červenými

V posledních dnech se zejména mluvilo o nemocnici v Chebu. Situace v ní je týdny vypjatá. Ministerstvo minulý týden v pátek organizovalo převozy 25 lidí z Chebu a Sokolova sanitkami do nemocnic v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji.



Oba karlovarské okresy jsou na tom o něco hůř než Trutnov. Mají však i své výjimky.

Mezi ty méně zasažené v posledním týdnu patří obce Odrava, Ovesné Kladruby a Vlkovice. V posledním týdnu totiž v žádné z nich nepřibyl ani jeden případ nákazy.

Nejvíce nakažených celkem má Odrava, kde se od začátku pandemie nakazilo 20 obyvatel. V Ovesných Kladrubech jich bylo pouze 5. Na Sokolovsku jsou na tom nejlépe Dolní Nivy a Vřesová. V obou obcích přibyl za poslední týden pouze jeden případ nákazy.

Sokolov

Co se týče okresních měst, tak například v Chebu za poslední dva dny přibylo 122 nově nakažených. V posledním týdnu pak 325. V Sokolově nejsou čísla o nic menší. Za 48 hodin přibylo 104 nakažených, za 7 dní pak 241. Ke stovce nově nakažených za poslední dva dny se přiblížila i Aš, kde mají nově 97 nakažených a od minulého týdne nárůst o 222 případů.



Mezi nejvíce zasažené obce od začátku pandemie koronaviru patří Horní Slavkov v Sokolově. V něm se nakazilo celkově 21 procent obyvatel, konkrétně 1 140. Celkem má obec 5 403 obyvatel. O moc lepší situace není ani v Královském Poříčí, kde koronavirus zasáhl 17,87 procent obyvatel. Za poslední týden se v obci nakazilo 7 lidí.