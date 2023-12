Naši psychologové už nabízejí pomoc, říká ombudsmanka Filozofické fakulty UK

Má fakulta pro krizové případy a situace speciální komunikaci, například rozesílání SMS zpráv či mailů?

Má a vím, že i taková aktivita proběhla. Lidé, kterých se to týkalo, byli upozorněni od vedení fakulty. Nemohu však s jistotou říct, zda úplně všichni. Zároveň nějaká komunikace přímo od lidí na místě šla i na vedení.

Byla jste v době útoku na místě?

Nebyla, dnes pracuji z domova. Ale mám kusé informace jak od lidí, kteří byli přímo na místě, tak od vedení fakulty. Je to všechno hodně čerstvé a je to šok. Myslím na rodiny a lidi, kteří zemřeli nebo jsou zranění.

Co víte o útočníkovi?

Nějaké informace mám, ale nemůžu je teď sdílet.

Páteční zkoušky a výuka jsou zrušené. Nikdo nemá do budovy chodit. Bude fakulta uzavřena dlouhodobě třeba i v lednu?

Zatím se to nedá říct. Bude to hodně záviset na tom, jak se situace vyvine, jaké pokyny dostaneme od policie a dalších, kteří to mají na starosti. To bude fakulta následovat. Bude záviset i na tom, jakou měla útočící osoba motivaci. Podle toho budeme přijímat opatření a na novou situaci se adaptovat.

Kolika lidí se změny dotknout?

Filozofická fakulta má tisíc zaměstnanců, sedm tisíc studujících. Ruch je tam permanentně intenzivní. Pořád je tam přecpáno, pořád jsou tam plné chodby. A je otázka, jak se v takovém počtu dají dělat preventivní opatření, jak se na to dá reagovat. To bude i moje role jako ombudsmanky to promýšlet. Všechno, co se do fungování může promítnout, závisí na motivaci útočníka.

Máte odhad, kolik mohlo být v budově lidí?

Hodně, určitě stovky. Ještě jede výuka, semináře a jsou zkouškové předtermíny. Není to tak, že by v jednu hodinu lidé začali odcházet a ve tři odpoledne už tam byl jen personál, který uklízí.

Dělo se dneska něco speciálního, třeba adventní setkání?

To nevím, ale jednotlivé katedry nebo ústavy, kterých je kolem čtyřiceti, mají svůj vlastní program. Nedá se vyloučit, že by někdo měl předvánoční setkání, třeba i neoficiální. A každá katedra má třeba i nižší stovky lidí, takže hustota byla pravděpodobně velká.

Budete jak lidem, kteří byli přítomni u útoku, nebo jejich rodinám a blízkým poskytovat péči, zprostředkovávat psychologa?

Už se nám ozývají lidé jak z našeho psychologického centra, které funguje přímo pod fakultou, tak i další odborníci. Lidé i z mého okolí nabízí krizovou intervenci. Šok a zároveň snaha nebýt v celé situaci bezmocný vede k tomu, že se lidé snaží nabízet pomoc tím, čím sami můžou.

Na koho se mohou lidé přímo obracet?

Buď na mě přímo nebo na kontakty, které zveřejnila a rozeslala fakulta. Je možné si o pomoc říct i anonymně, a to přes aplikaci Nenech to být. Vzkaz se rozešle na děkanku, mě a další lidi. Lidé formulář najdou na webu fakulty.

Pokud by někdo ze studentů nechtěl pokračovat ve studiu, například na několik měsíců, má pro to fakulta nějaký mechanismus?

Interní předpisy jsou relativně dost vybavené na řešení různých krizových situací. Určitě to půjde, fakulta bude schopná to zprocesovat.