Farmář Bíza: O úrazu na padáku, mistrovských medailích a pěstování levandule

Jak vás napadlo, že uprostřed vinařského kraje začnete pěstovat levanduli?

Moji rodiče měli firmu na servis nákladních vozidel, kde jsme pracovali celá rodina. Máma s tátou pak firmu prodali a já jsem hledal, co bych mohl dělat. Vůbec jsem si nedokázal představit, že bych měl nad sebou nějakého šéfa. Přece jen jsem byl zvyklý na určitý druh svobody. Musel jsem si udělat svou práci, ale nikdo mi nediktoval, co mám dělat a od kolika do kolika budu v zaměstnání. Takže jsem začal řešit, co dál. V té době jsem měl vážný vztah a přítelkyně domů pořád nosila levanduli. Musím se přiznat, ze začátku mi ta bylinka moc nevoněla. Zamiloval jsem si ji až postupně. A napadlo mě, že bych ji mohl zkusit taky pěstovat. Neznal jsem nikoho, kdo by měl levandulové pole. Až později jsem zjistil, že podobný nápad měli i jiní farmáři. Na Moravě vznikaly v té době tři farmy. Ta bylinka se sem totiž báječně hodí. Je tady hodně slunečního svitu, teplo a sucho. Ona je suchomilná, a není-li deštivý rok jako letos, máme tady od června do září srážkový stín.