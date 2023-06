STALO SE DNES: Implozi ponorky zachytil sonar, bouře byly přes varování mírnější

Americké vojenské námořnictvo zřejmě zachytilo zvuk imploze ponorky Titan. K té pravděpodobně došlo nedlouho poté, co ponorka v neděli zahájila sestup k vraku Titaniku. Podle listu The Wall Street Journal to uvedli američtí obranní činitelé. Režisér James Cameron uvedl, že jeho zdroje v neděli také zaznamenaly zvuk imploze.

Bouřky, které v noci na pátek přešly přes západní část republiky, byly mírnější, než očekávali meteorologové. Hasiči měli kvůli počasí přes stovku zásahů. V několika krajích vyjížděli hlavně k popadaným stromům, nejčastěji na Domažlicku. Větší materiální škody, problémy v dopravě nebo výpadky elektřiny ale nemuseli řešit.

„Nevíme, kdo přichází do naší země. Nevíme, zda jsou to lidé, co mají vytetované hákové kříže po těle,“ prohlásila organizátorka demonstrace romských aktivistů před Úřadem vlády. Protestující chtěli upozornit na bezpečnostní rizika spojená s migrací kvůli nedávné násilné smrti mladého Roma, kterého pobodal muž z Ukrajiny. Předseda strany Roma Luma Marco Cavalli se od akce distancoval poté, kdy událost nabrala proruské vyznění.

Šéf ruské Wagnerovy vojenské společnosti Jevgenij Prigožin obvinil ruské armádní velení ze zatajování skutečného stavu vývoje bojů na Ukrajině. V audionahrávce zveřejněné na komunikační platformě Telegram uvedl, že ukrajinské územní zisky jsou značné a že další ukrajinský postup by mohl zvrátit dosavadní úspěchy ruských sil.

Majitel firmy, do jehož nákladního auta převážející bagr srazil ve Stráži nad Nisou osobní vlak, míní, že světelná signalizace na přejezdu v době nehody neblikala. Své tvrzení dokládá záznamem z bezpečnostní kamery. Stejné společnosti patřil i jiný vůz, který se rovněž střetl s vlakem už před 13 lety. Podle majitele firmy je přejezd problémový.