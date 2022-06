Večeře, nebo volby? Musela jsem si vybrat, říká žena, která si platí asistenci

Zúčastnila se tam kulatého stolu k návrhu změn sociální péče. Nápady Aliance pro individualizovanou podporu si vyslechli místopředsedkyně lidovců a šéfka senátního klubu strany Šárka Jelínková, šéf sněmovního výboru pro sociální politiku Vít Kaňkovský z KDU-ČSL a zástupkyně ministerstva práce a sociálních věcí, které vede šéf lidovců Marian Jurečka a které chystá balíček pomoci zdravotně postiženým.

„Měl by vzrůst příspěvek na péči v prvním a druhém stupni závislosti,“ řekla Jelínková v rámci kulatého stolu. A později to potvrdil i Kaňkovský. „Mohly by to být řádově stovky korun, ale rozhodne o tom vláda,“ řekl iDNES.cz Kaňkovský.

Lidé do 18 let, kteří mají první stupeň závislosti vyžadující lehkou péči, mají nyní nárok na 3300 korun měsíčně, starší na pouhých osm stovek. Středně těžká závislost, tedy stupeň dvě, je ohodnocen finanční pomocí 6600 korun měsíčně pro osoby do 18 let věku, sumou 4400 korun pro ty starší.

Příliš vyskakovat si nemohou ani lidé, jimž byl přiznána těžká závislost (3. stupeň) a kteří mají nárok na 13 900 korun (jde-li o dítě do 18 let) nebo na 12 800 korun (jde-li o dospělé). Lidé, kteří jsou úplně závislí na pomoci druhých (4. stupeň), dostávají měsíčně od státu 19 200 korun bez rozdílu věku.

Aliance pro individualizovanou podporu v pátek v Senátu navrhla například to, aby bylo stupňů závislosti, podle nichž se odvíjí pomoci od státu, více než dosavadní čtyři a aby byla do zákona zakotvena i automatická valorizace příspěvku na péči. O obojím bude vládní koalice ještě jednat.