Rozbředlý sníh i námraza. Sníh nadále komplikuje dopravu

Náledí se tvoří na některých jihočeských silnicích, silničáři zasahují zhruba s polovinou ze 190 sypačů, které mají. Náledí je v okresech Český Krumlov i Jindřichův Hradec, kde vyjeli silničáři s veškerou technikou, od 04:00 zasahovali i na Táborsku.

„V okrese Prachatice vyjeli na inertní horské úseky, kde jsou lyžařská střediska a preventivně to tam posypali,“ uvedla dispečerka Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Hana Vykouková.

Silnice na Vysočině byly mokré, na některých vozovkách nižších tříd byly zbytky rozbředlého sněhu. Sjízdné jsou všechny silnice se zvýšenou opatrností. Silničáři vyjeli během noci až do rána s 94 vozidly a 23 radlicemi.



„Silnice máme ošetřené, uklízel se rozbředlý sníh, byl všude. Aby nám to nepřimrzlo. Někde na těch trojkách se můžou vyskytnout zbytky rozbředlého sněhu, ale mělo by to být všechno bez problémů,“ řekl dispečer Krajské správy a údržby silnic Vysočiny Aleš Hubený.

Mírné ochlazení Nejvyšší teploty se budou v neděli podle Českého hydrometeorologického ústavu pohybovat mezi -1 až 3 °C, v 1000 metrech na horách -3 °C. Bude zataženo až oblačno, postupně místy přechodně až polojasno. Místy, zejména na horách se objeví přeháňky, většinou sněhové. Mírný severozápadní až severní vítr povane rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.

Na silnicích nižších tříd ve Zlínském kraji ležely v neděli ráno místy zbytky rozbředlého sněhu. Na Vsetínsku hrozí jejich namrzání. Silnice první třídy v regionu jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností.



Silnice na Šumpersku a Jesenicku pokrývaly místy zbytky rozbředlého sněhu. Na vozovkách ve vyšších polohách udržovaných inertním posypem většinou leží ujetá sněhová vrstva. Silničáři proto doporučují zvýšenou opatrnost. Vozovky v ostatních částech Olomouckého kraje jsou většinou po chemickém ošetření holé a mokré.

VIDEO: Bukovec zasypal sníh. Lidé odhazují už pátý den Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Silničáři radí k opatrnosti i na některých silnicích v Moravskoslezském kraji. Kvůli přeháňkám a silnému větru může být navíc snížená dohlednost. V některých místech na Bruntálsku mohou být vozovky namrzlé, na Opavsku pak silničáři varují i před tvorbou sněhových jazyků.

Silnice první třídy jsou po chemickém ošetření většinou holé a mokré, na některých jsou ale stále zbytky rozbředlého sněhu. Na silnicích nižších tříd pak může být ujetá nebo rozbředlá vrstva sněhu.

Horní úsek lanovky na Sněžku stojí Horní úsek lanovky na Sněžku kvůli silnému větru nejede, a tak by to mělo zůstat celou neděli. Dolní úsek z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu je v provozu. Kvůli silnému větru v sobotu nejely oba dva úseky.

Pozor si mají dávat i řidiči na severu Čech. Místy bylo náledí a sněhové jazyky na komunikacích v horských polohách. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem k hranicím s Německem byl na vozovce sníh. Zbytky rozbředlého sněhu byly ráno na komunikacích nižších tříd v Krušných horách. V nížinách se může objevit náledí.

K opatrnosti nabádá policie v Libereckém kraji, kde se vyskytují sněhové přeháňky a v Jizerských horách jsou na komunikacích zbytky sněhu po pluhování.