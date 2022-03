Poslanci sprintovali do sálu i řešili, jak moc má kdo otlačené pozadí

Trpělivost došla nejprve šéfovi poslanců Pirátů Jakubovi Michálkovi. „Tady je neustále navrhováno přerušování s tím, po každém projevu, aby všichni poslanci museli vždycky neustále doběhnout do sálu a testovala se většina vládní koalice. Samozřejmě to znamená, že i kolegové, všichni kolegové včetně těch starších musí sprintovat, včetně dam, které mají podpatky,“ řekl Michálek.

„Pojďme se na grémiu pobavit o řekněme programu tělesné výchovy, sprintování a udržování fyzické kondice poslanců. Myslím, že najdeme mnohem lepší cesty, než abychom tady museli běhat přes celý barák neustále do kolečka,“ doplnil šéf pirátských poslanců.

„Byl jsem dojat příspěvkem kolegy Michálka o tom příběhu s těmi podpatky a staršími. Tak omlouvám se kolegyním, které nosí podpatky. Samozřejmě ti, co sedí okolo mě, zase říkají: No a nebylo by lepší, kdybyste tady seděli, když jsme poslanci a máme sedět v práci?“ opáčil mu poslanec ANO Radek Vondráček.

„Je to váš zákon, který chcete změnit. My tady poctivě sedíme a diskutujeme a to, že odněkud dobíháte, to je váš problém. Ne náš problém. Já už mám tu mřížku na zadní straně vytlačenou komplet,“ postěžovala si poslankyně ANO Berenika Peštová na nepohodlné židle v jednacím sále.

„Já nemám mřížku na zadnici jako moje kolegyně, protože jsem také dobíhal,“ svěřil se její kolega poslanec ANO Patrik Nacher. „Rozumím tomu, že ne všichni tady můžou sedět a chtějí sedět, nicméně patří to k nějakému jednání tady mezi opozicí a koalicí. Schválně si vytáhneme stenozáznamy, kolikrát vy jste měli tady v minulém volebním období nějaký procedurální návrh. Tady všichni běhali, zvonilo se tady, ale zesměšňovat to takovým způsobem, jakým to udělal Jakub Michálek, tak mně přijde nedůstojné,“ prohlásil Nacher.

Šéf poslanců ODS Marek Benda kategoricky odmítl názor opozice, že poslanci mají sedět stále v jednacím sále. „Úkolem poslance není sedět v těchto lavicích, které nejsou úplně pohodlné. Všichni máme přenosy do všech kanceláří,“ řekl Benda.

Aby uťal snahu ANO zabránit projednání stavebního zákona, navrhl a prosadil možnost nočního jednání. „Když už nás tady opozice takhle školí – tak jeden návrh za vládní koalici, za všech pět klubů vládní koalice, navrhujeme, abychom dnes pokračovali v jednání i po 19., i po 21. i po 24. hodině do projednání tohoto bodu,“ uvedl Benda.

Smířlivější k častému hlasování, která vyvolávala opozice, byl ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „To, že občas opozice testuje přítomnost poslanců v bodech, u kterých řečníci dlouho mluví, i ve večerních hodinách, to tady je letitá praxe. S tím umíme všichni fungovat,“ prohlásil Jurečka.