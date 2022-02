KOMENTÁŘ: Varovné vzkazy ze zvěřince a česká tradice obstrukcí

Obstrukce jsou pro poslance únavné, pro voliče odpudivé. Ale přinášejí cenné vzkazy. Poslední parlamentní maraton nejméně pět. „Demokracii to neuškodí, projevem diktatury menšiny by bylo až to, kdyby vládní většina dlouhodobě nebyla schopna prosazovat svou vůli. Nikoli schůze trvající 35 hodin.,“ píše komentátor MF DNES Miroslav Korecký.