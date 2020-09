Konec skládkování poslanci posunuli o šest let, zvýší se poplatky za ukládání

Ministr životního prostředí Richard Brabec za ANO řekl, že se k zákonu vyjadřovaly stovky lidí z různých zájmových skupin. „Není možné všechny zájmy vyřešit a všechny potěšit,,“ zdůraznil ministr.



Sněmovna přijala pozměňovací návrh, který umožní ukládat část odpadu na skládku za nynějších 500 korun za tunu. Příští rok by to bylo 200 kilogramů na obyvatele, váha by se postupně snižovala na 120 kilogramů v roce 2029.

Až nad tuto hmotnost by poplatek činil příští rok 800 korun za tunu odpadu, každoročně by rostl na 1850 korun za tunu v roce 2029. Podporu získalo i zařazení buničiny mezi recyklovatelné materiály vedle papíru a lepenky.

Vyšší počet míst pro zpětný odběr elektrozařízení

Místa na zpětný odběr elektrozařízení, která dosloužila, budou muset jejich výrobci asi zřídit v každé obci nad 2000 obyvatel. Zvýšení počtu míst schválili poslanci v rámci nového zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Výrobce automobilových pneumatik, baterií nebo akumulátorů bude povinen zřídit nejméně jedno veřejné místo jejich zpětného odběru v každé obci s pověřeným obecním úřadem a v případě územně členěných statutárních měst v každém městském obvodě nebo městské části. Zpracování odpadu nebude patřit do nižší sazby DPH.

Podle ministra pro životní prostředí Richarda Brabce si bude obec moci zvolit ze dvou typů poplatků. Buď zavede paušální poplatek na svého obyvatele nebo vlastníka nemovitosti, nebo poplatek podle množství vyprodukovaného odpadu. Zákon má v obou případech umožnit obcím stanovit minimální základ poplatku 60 korun.