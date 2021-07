Poslance zaměstná financování dětských skupin i zákon proti energošmejdům

Maláčová chtěla, aby jesle úplně nahradily dětské skupiny od září 2024. Dnes jsou dětské skupiny financovány z evropských peněz částkou 9800 korun měsíčně na místo. Financování z peněz EU ale skončí.



Poslanci napříč stranami se ale vzbouřili proti tomu, aby dětské skupiny nemohly přijímat i čtyřleté děti a proti tomu, aby se z nich staly jesle.

Sněmovna by měla rozhodnout o financování dětských skupin. Na děti do tří let budou nejspíš dostávat z rozpočtu 9600 korun na dítě a od rodičů těchto dětí by směly vybrat nejvýše 4000 korun. Na starší než tříleté děti budou nejspíš dětské skupiny dostávat 5600 korun a nebude ohraničená částka, kterou budou moci chtít od rodičů.

Poslanci by měli pokračovat i ve schvalování lepší ochrany spotřebitelů na trhu s energiemi. Schvalování předlohy proti „energošmejdům“ ve středu nedokončili.

Zavádí registr zprostředkovatelů nabídek energií. Zprostředkovatelská činnost v energetice by byla možná jen na základě oprávnění regulátora trhu s energiemi.



Pátek je závěrečný jednací den poslední řádné schůze Sněmovny před parlamentními prázdninami.