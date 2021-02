Naštvaní Trutnováci turistům: Jsme zamknutí, Krkonoše jsou teď jen naše

Na mimořádném jednání vláda od půlnoci na pátek zakázala lidem z okresů Cheb, Sokolov a Trutnov, které jsou nejvíce postiženy koronavirem, aby je opouštěli. A ostatním, aby do nich jezdili. Na Trutnovsku se k tomu rozšířila britská mutace, která je rychlejší a nakažlivější.

Podle Trutováků však za rozšíření nákazy mohou turisté, kteří ve velkém mířili do Krkonoš bobovat či na Sněžku. Najdou se však i tací, kteří berou věc s humorem a Trutnovsko přirovnávají ke scéně ze seriálu Simpsonovi, kdy bylo město Springfield uvězněno pod kopuli. Někteří humorně pronáší, že nyní budou mít Krkonoše jen pro sebe. Jiní už se žertem nabízí své služby na převoz mezi okresy.

Facebook Trutnováci | foto: Facebook Trutnováci

V okrese však převažuje spíše naštvanost. „Ze své zkušenosti vím, že horalové nosili roušky za hlasitého smíchu Pražáků, že oni, nadlidi nemusejí,“ rozčiluje se Jiří Ondráček z Černého Dolu. K němu se přidávají i další obyvatelé.



„Přitáhla to sem pražská smetánka a ostatní z těch velkoměst,“ míní Alena Zedníčková ze Žacléře na Trutnovsku. Podle ni právě lidé z velkých měst zaplaví vždy Krkonoše hned potom, co napadne první sníh. „Jsou jak utržený ze řetězu. Jak kdyby viděli poprvé sníh a hned jedou na hory. Radši budou stát fronty kvůli sáňkám a bobům. To se nedá. Mají sedět na zadku doma,“ čílí se Zedníčková. Mnoho Trutnováků tak doporučuje lyžování na pražském Černém mostě.

Je to vládní parodie

V Praze se podle Státního zdravotního ústavu britská mutace prokázala u necelých deseti procent vzorků. Podle horalů je to tím, že jsou všichni u nich. „Když byla Praha na tom nejhůře s covidem, tak se neuzavřela. Teď tohle. Už nevědí, co vymyslet, tak budou zavírat okresy,“ stěžuje si Marcela Palasmanová z Vrchlabí.

Kromě návštěvníků zdejší lidé viní z celé situaci i vládu. „Je to vládní parodie,“ prohazuje Tomáš Konvalinka z Pece pod Sněžkou. Mnozí obyvatelé nechápou, proč vláda uzavírá okres, když z něj tedy mohou lidé bez testu vyrazit do práce do jiného okresu. „Proč to zavírají, když to tedy můžeme roznést třeba do Hradce nebo Kvasin. To není logické,“ nechápe současné rozhodnutí Trutnovák Daniel Palač.



Někteří také řeší, zda mohou třeba do jiného okresu se zvířetem k veterináři, protože to podle nich vláda do výjimek nedala.



Skeptický k novému omezení je i starosta Trutnova Ivan Adamec, který má za to, že budou lidé opatření obcházet. „Tohle je další rána pro horaly, kteří již nyní bojují o přežití,“ říká. Odmítá však tvrzení svých obyvatel, že by nákazu do okresu přitáhli turisté.



„Zaslechl jsem, že k nám na Trutnovsko to zavlekli dovolenkáři z Prahy. To je ale podle mě nesmysl. Nejvíce přenosů je v zaměstnání a rodinách,“ myslí si Adamec. Recept je podle něj docela jednoduchý: očkování.



Podobně se vyjadřuje i Jan Sobotka, starosta Vrchlabí. Podle něj dosud návštěvnost hor nebyla nijak mimořádná.

„Hovoří se mi o tom těžko, protože to prostě není dobré řešení. Má to spoustu výjimek a mezer a způsobí to jen chaos. Chápu to tak, že toto nejnovější opatření má zamezit lidem, aby jezdili na hory. Ale vždyť zdravý životní styl přispívá k odolnosti organismu a hory dosud opravdu nebyly přeplněné,“ myslí si Sobotka.