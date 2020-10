Zdravotníci vše zvládají, tvrdí senátor, který jediný odmítl pomoc NATO

Pobyt až 300 zahraničních vojenských zdravotníků v Česku pro zvládání epidemie covidu-19 už v úterý schválili poslanci. Prvních 28 lékařů by mělo přicestovat už koncem týdne. Půjde o příslušníky Národní gardy z Texasu a Nebrasky.



Jako jediný senátor jste hlasoval proti pomoci vojenských zdravotníků z NATO a zemí EU. Proč?

Po odsunu sovětských vojsk v roce 1991 jsme říkali, že na našem území už nikdy nechceme žádné cizí vojáky. Dokonce to tehdy prohlašovala i ikona té doby, prezident Václav Havel. Hlasoval jsem i v souladu s názorem svých voličů, kteří se na mě obraceli s tím, abych pro to ruku nezvedl. Navíc se podívejte na internet, kde se naši zdravotníci vyjadřují, že sice jsme v trochu složité situaci, ale zvládají to a nevidí důvod, proč by to neměli zvládat dál.

Kde jste toto vyjádření zaznamenal? Desítky nemocnic naopak prosí o pomoc dobrovolníky, protože mají zdravotnický personál v karanténě…

Čerpám z vyjadřování zdravotníků a ředitelů nemocnic publikovaných na internetu i na sociálních sítích.

A jaké konkrétní nemocnice máte na mysli?

Naposledy k tomu, myslím, mluvila primářka Roháčová z Bulovky (Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí z Nemocnice Na Bulovce v Praze, pozn. red.), ale nerad bych byl v tuhle chvíli nepřesný.

Jaroslav Doubrava Před rokem 1989 působil jako tajemník národního výboru obce Telnice.

Po revoluci se stal místním starostou.

V roce 1998 uspěl jako kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodu Ústí nad Labem. O šest let později mandát neobhájil.

V krajských volbách v roce 2006 se stal zastupitelem Ústeckého kraje za hnutí Severočeši.cz.

V roce 2010 odešel z KSČM a byl znovu zvolen senátorem.

V roce 2014 se jako volební pozorovatel zúčastnil nezákonných voleb na separatistickém východě Ukrajiny v Luhansku.

Schvaloval také anexi Krymu.

V senátních volbách v roce 2016 svůj mandát obhájil.

Vraťme se ještě k dnešnímu hlasování. V Senátu jste uvedl, že se obáváte, aby sem místo zdravotníků nepřijeli vojáci.

Ano, obávám se toho, že by se sem rozhodli poslat tankovou brigádu o 300 lidech. Protože to usnesení, které schválil Parlament, to umožňuje. Sice se mluví o zdravotnících, ale projednává se to v systému armády.

Tyto obavy mám i vzhledem k vyjadřování našich zdravotníků. Jestliže říkají, že to zvládají a není důvod, proč by to neměli zvládat dál, tak proč je to potřeba? A když už ano, tak proč by sem neměli přijít civilní zdravotníci? A proč nepřijdou, až to skutečně bude potřeba.

Ale země NATO jsou našimi spojenci. Proč by k nám posílali vojska?

Jsou to sice spojenci, ale také vojáci. V roce 1968 k nám také přijela vojska našich tehdejších spojenců – Varšavské smlouvy. A jak jsme byli rádi, když odešla. Vůbec není rozhodující, čí vojska to jsou. Podstatné je to, že to jsou vojska.

Hlasoval byste tedy stejně, kdyby k nám měli přijet vojenští zdravotníci třeba z Ruska nebo Číny?

Samozřejmě bych hlasoval naprosto stejně, i kdyby se mělo jednat o neandrtálce. Prostě tu nechci mít žádná vojska z jiných států.

V minulosti jste obhajoval anexi Krymu, a také jste byl pozorovatelem separatistických voleb v samozvané Luhanské lidové republice. Proč se takto angažujete?

Také jsem byl v Jugoslávii, když ji Američané bombardovali. Já se chci vždy na vlastní oči přesvědčit o tom, jaké informace nám poskytují sdělovací prostředky a zda jsou pravdivé. Zjišťuji, že je to žalostné.

Řeknu vám naprosto upřímně, kdybych měl možnost se v současné době podívat do Běloruska, tak se tam pojedu podívat. I tam bych chtěl vidět, jaké to ve skutečnosti je. Z mé strany nejde o žádné angažování, jen si chci vždy na vlastní oči ověřit pravý stav věcí.

Takže máte pochybnosti o současném dění v Bělorusku?

Ano, mám i informace o tom, že mediální prezentace tamního dění není pravdivá.

Nevěříte záběrům na davy protestujících Bělorusů, které každý týden plní náměstí v Minsku?

Věřím, ale to jsou jen lidé v Minsku. Také jsem viděl fotografie, jak tam jsou demonstrantům přímo na náměstí vypláceny peníze za účast na protestech. Takže zase říkám to samé, chtěl bych vidět na vlastní oči, jaké to tam skutečně je.

Proč jste letos kritizoval cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan, který česká vláda oficiálně neuznává, když jste sám byl jako senátor v Luhanské lidové republice, kterou také náš stát neuznává? Není to dvojí metr?

To je přeci trochu jiná situace. Náš stát uznává jednotnou a nedělitelnou Čínu a Tchaj-wan je stále vydáván za součást Číny. Takže to je něco jiného.

V čem konkrétně?

Luhanská lidová republika není sice českou vládou uznávaná, Ukrajině jsme však nikdy nedeklarovali její jednotnost. Ale opět opakuji, jel jsem se tam tehdy podívat, abych věděl, jaká je tam situace.

Jak v otázce návštěvy Tchaj-wanu, tak dnes při hlasování o pomoci zdravotníků NATO a EU jste byl jediný, kdo byl proti. Necítíte se v horní komoře trochu osamocen?

Samozřejmě, že trochu ano. Ale to není důvod, abych postupoval jinak. Mám oproti ostatním jednu výhodu – nejsem členem žádného klubu. Takže si vždy zjistím názory svých voličů a podle nich hlasuji. Jestli jsem osamocen nebo ne, je podružné. Plním závazek voličům.

Senátorský mandát vám končí za dva roky. Plánujete ho znovu obhajovat?

Už ne, je čas odejít. Pokud se dožiju konce mandátu, bude mi 75 let a nechtěl bych dopadnout jako jistý spící poslanec ve Sněmovně.