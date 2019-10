Šílená zpráva, komentuje ODS, že Babiš hledal hlasy pro rozpočet u KSČM

„Předseda vlády se zúčastnil jednání výkonného výboru komunistické strany, aby soudruhy požádal o podporu státního rozpočtu. Po družné debatě soudruzi vyjádřili návrhům podporu. To není článek z Rudého práva, to je realita roku 2019. Třicet let od Listopadu schvalují komunisté státní rozpočet. Potřebujeme rozumnou vládu bez politických extrémů,“ uvedl šéf ODS Fiala.



„Výkonný výbor absolutní většinou hlasů schválil postup pro prvé čtení státního rozpočtu,“ řekl šéf komunistů Vojtěch Filip po jednání vedení KSČM. Po jeho boku v tu chvíli seděla ministryně financí za ANO Alena Schillerová. Babiš opustil jednání v sídle komunistické strany dříve.



Tisková konference vedení KSČM a ministryně financí za ANO Aleny Schillerové. Schillerová a premiér Andrej Babiš přišli požádat výkonný výbor o podporu rozpočtu se schodkem 40 miliard korun.

„Je smutnou symbolikou a tragédií této vlády, že právě v roce, kdy si připomínáme 30 let svobody a konce zločinného komunistického režimu, rozhodují komunisti o nejdůležitějším zákonu tohoto roku,“ uvedl Fiala.



Komunisté ještě neřekli, že rozpočet podpoří. Kývnou ale na něj a na schodek 40 miliard korun v rozpočtovém výboru, jehož jednání bude předcházet hlasování o rozpočtu v prvním čtení. V něm Sněmovna schvaluje jen základní čísla – výši schodku, příjmů a výdajů.

O dalším postupu se komunisté rozhodnou podle toho, zda Babiš kývne na jejich požadavky při jednání o situaci ve zdravotnictví. To se uskuteční 11. listopadu a podle Filipa si na něj komunisté vyčlení hodně času, protože jde o jednu ze sedmi základních podmínek KSČM pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.