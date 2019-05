Schillerová navrhla přidat státním zaměstnancům 2 procenta, víc učitelům

„Není pro nás akceptovatelné, aby růst platů byl na hranici inflace,“ řekl po jednání se zástupci vlády a zaměstnavatelů odborový předák Středula.



Čísla, která představila, označila ministryně Schillerová za realistická, pokud má vláda dodržet to, co si předsevzala, aby udržela schodek rozpočtu pro příští rok do 40 miliard korun. Platí podle ní to, že v roce 2021 překročí průměrný plat učitelů 45 tisíc korun a že vzroste na 45 423 korun.

Připustila, že s představou ministerstva financí o růstu platu ostatních státních zaměstnanců o dva procentní body zatím nesouhlasí koaliční partner, sociální demokracie. ČSSD o víkendu vybouchla v eurovolbách, když skončila pod 5 procenty a nezískala ani jednoho europoslance.



Návrh, který Schillerová v pondělí představila, je výkopem tvrdých jednání o zákonu roku - státním rozpočtu pro příští rok. Ministryně financí navrhuje, aby ministerstvům byly kráceny provozní výdaje o 10 procent a aby také byla škrtnuta nyní neobsazená místa.



Schillerovou podpořil prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. „Fandím a podporuji paní ministryni financí, aby nedovolila jiný růst,“ řekl Hanák.