Schillerová odmítla podmínku KSČM, progresivní zdanění firem

„Máme v programovém prohlášení, že nebudeme zvyšovat daně,“ odmítla na dotaz iDNES.cz druhou sazbu daně z příjmu právnických osob Schillerová.



Předseda KSČM Vojtěch Filip oznámil o víkendu po jednání nejvyššího orgánu strany, ústředního výboru, že komunisté budou při jednání s premiérem Andrejem Babišem požadovat druhou sazbu daně z příjmu právnických osob. Zdůvodňují to tak, že privatizační podvodníci a tuneláři mají začít splácet dluhy. Filip odmítl iříci, jak vysoká by druhá sazba daně z příjmu firem měla být. Nejdřív se to podle něj dozví Babiš.



„Naši občané dlouhodobě splácí vysoké dluhy privatizačních podvodníků a tunelářů. Je na čase, aby začali splácet oni!“ shodlo se vedení KSČM při jednání o tom, zda komunisté podpoří zvýšení schodku letošního rozpočtu na 500 miliard korun, jak navrhla vláda. Rozpočet v úterý prošel ve Sněmovně prvním čtením, definitivně se o něm má hlasovat v první polovině července.

„Ti, kteří získali v privatizaci určité prostředky, by měli být schopni teď v krizi státu přispět,“ řekl Filip. Schillerová jednání o druhé sazbě daně z příjmu odmítá spojovat se schvalováním letošního rozpočtu.

Hlasy komunistů bude ovšem vláda i pro rozpočet na rok příští a rozhodování o něm se časově kryje s volebním sjezdem komunistů. Ovlivnit ho také může výsledek podzimních krajských a senátních voleb.