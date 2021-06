Bude nám chybět víc než miliarda, ohrozí to investice, zní z Akademie věd

V návrhu rozpočtu ministerstvo financí neplánuje dát 1,4 miliardy korun na vědu a výzkum. V řadách univerzitních rektorů i vědecké obce to vyvolalo vlnu nevole. Například Akademie věd se snížením rozpočtu zásadně nesouhlasí, protože by to znamenalo citelné snížení konkurenceschopnosti vědy. Navíc by mohli odborníci mizet za hranice.

Akademie věd ČR @Akademie_ved_CR „Návrh na redukci svého rozpočtu na rok 2022 Akademie věd ČR důrazně odmítá a považuje jej za naprosto neodůvodněný, zejména v situaci, kdy pandemie covidu-19 jasně ukázala zásadní význam vědy a výzkumu pro společnost,“ uvádí předsedkyně #AVČR Eva Zažímalová. https://t.co/674sxers8L oblíbit odpovědět

„Je třeba si uvědomit, že na trhu práce vědeckých a odborných pracovníků soutěží české výzkumné organizace včetně Akademie věd s institucemi z celého světa. Hrozil by proto odliv vysoce kvalifikovaných expertů do zahraničí, a to v době, kdy je česká společnost nucena vyrovnat se s globálními výzvami typu covid-19 či klimatickými změnami nebo vážně řešit energetickou budoucnost či potravinovou bezpečnost České republiky,“ popisuje předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová.

Škrty by potkaly například výzkum v rámci platformy Strategie AV21, kde jsou výzkumné programy zaměřené na problémy a výzvy současné doby.

„Peníze by se nedostaly na obnovu přístrojového a technického vybavení, plánovaných stavebních akcí, nezbytné modernizace budov, laboratoří a dalších provozů a podobně,“ vyjmenovává Zažímalová.



S vědou počítáme, jednání pokračují

Jedná se o první návrh rozpočtu, který se bude ještě projednávat. Podle ministerstva financí je věda a výzkum v rozpočtu stále prioritou a naopak se jejich financování bude navyšovat.

Ministerstvo financí @MinFinCZ @Akademie_ved_CR @CRektoru @AVOtweetuje @SvazPrumyslu Věda a výzkum zůstávají prioritou rozpočtu i v době konsolidace. Příprava státního rozpočtu na rok 2022 počítá s dalším meziročním zvýšením výdajů na VaV, a to o 300 milionů korun na celkových 48 miliard. Výzkum a inovace měly a mají od vlády zelenou. Jednání o rozpočtu pokračují https://t.co/ZsQV0rWv8q oblíbit odpovědět

Jenže podle memoranda z roku 2019 by měl rozpočet na vědu a výzkum stoupat pravidelně o čtyři procenta, čemuž návrh neodpovídá. Nyní by měl plánovaný rozpočet pro rok 2022 oproti letošnímu roku dokonce o 3,6 procenta klesnout. Návrh jde také proti doporučení vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která na svém květnovém zasedání doporučila rozpočet pro vědu navýšit.

Letošní rozpočet na vědu meziročně vzrostl o 1,22 miliardy na zhruba 37,5 miliardy korun a podle střednědobého výhledu mělo jít v roce 2022 do této oblasti 38 miliard korun.

První místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Pavel Baran už dříve uvedl, že ani původně zamýšlených 38 miliard nestačí. Rada tak pro příští rok navrhla rozpočet 39,35 miliardy korun. Vláda vzala návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace pouze na vědomí. Další jednání budou v létě.