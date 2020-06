Jak nebezpečná je rozvodněná řeka? Odpoví mistr Evropy v raftingu a vodák

Povodně, které kvůli vytrvalému dešti zasáhly o víkendu Česko, mají osm obětí. V úterý nad ránem totiž zemřel v nemocnici i druhý z vodáků, kteří se o den dřív převrhli na kánoi na Vsetínské Bečvě v Hovězí. Jeho kamarád utonul přímo v řece.

Další vodák zemřel v noci na úterý v nemocnici u sv. Anny v Brně poté, co se v pátek topil ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku. V sobotu se zase při sjíždění řeky Morávky převrhl raft se třemi vodáky. V rozvodněné řece se tak ocitly dvě děti a jeden dospělý. Osmileté holčičce už lékaři pomoci nedokázali.

Čím jsou tak nebezpečné rozbouřené řeky během velkých dešťů a povodní? Co všechno je na takové řece jinak než za normálního stavu? Čím je to, že se stále nacházejí lidé, kteří nevěří varování a jdou a riskují své životy či dokonce životy svých dětí?

Řeč přijde také na aktuální vodáckou sezonu. Jak je to aktuálně se sjízdností českých řek? Které toky patří mezi vodáky nejpopulárnější a proč? Na co dávat pozor i na klidné nerozbouřené vodě? Jaká je zkušenost profesionálů s divokou vodu a vydali by se sjet řeku během povodní?

Hosty pořadu Rozstřel na iDNES.cz budou ve čtvrtek 25. června od 12:30 Libor Polák, předseda Svazu vodáků ČR a Jiří Irain, dvojnásobný mistr Evropy v raftingu.