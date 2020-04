Zavřené hranice? Kdeže, lidé se dostávají do Německa jinými cestami

Na hraničním přechodu ve Strážném na Prachaticku stojí policisté a kontrolují každé vozidlo. Do Německa smějí vycestovat jen kamiony. Přes malé přechody v šumavských lesích by se dokonce neměl přes betonové zátarasy dostat vůbec nikdo. Přesto právě tudy do Německa občas někdo „uteče“. Třeba na nákup. Lidé, kteří v příhraničí žijí, se dostávají přes zelenou hranici do ciziny tak, jak byli zvyklí.