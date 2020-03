Zákaz dojíždění přes hranice je katastrofa, říkají pendleři

Čtvrtek 26. března si budou Česko i Bavorsko dlouho pamatovat. Roky budované pracovní i osobní vztahy se tímto dnem definitivně zhroutí. Česká vláda z důvodu koronavirové pandemie významně zpřísnila pohyb českých pendlerů přes hranice směrem do Německa a Rakouska. Jen na německé straně jich je podle údajů bavorských médií okolo 37 000. „Pro nás je to katastrofa. Co budeme dělat?“ ptá se Gabriela Falcová, která do bavorského Freyungu jezdí každodenně čtyři roky.