PŘEHLEDNĚ: Požár v Brně je čtvrtým nejtragičtějším v historii Česka

Čtvrteční požár v Brně je co do počtu mrtvých čtvrtý nejhorší v historii samostatné České republiky. Nejtragičtější s 11 oběťmi se stal před necelými třemi roky v Bohumíně. A je to už 13 let, co zemřelo devět lidí při požáru budovy v Praze. Přinášíme přehled nejsmrtonosnějších požárů na území republiky podle počtu obětí od počátku 90. let.