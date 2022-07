O hasicí letouny jsme žádali ministry, skončilo to v autu, říká exšéf hasičů

Hasiči už šestým dnem bojují s požáry v Českém Švýcarsku. Byla situace od začátku tak vážná, nebo ji někdo podcenil?

Mám jenom informace ze sdělovacích prostředků. Vývoj v čase je hrozně důležitý a velmi těžko se odhaduje. Co vím, první den to vypadalo skutečně optimisticky. Byla tam lokální ohniska, vypadalo to, že je zvládnou uhasit. Potom se bohužel změnilo počasí, přišel silný vítr a oheň rozfoukal. To se dá velmi těžko předpokládat, zejména v porostech, kde je obrovské množství dříví a listí, hrabanky a podobně.

Nechtěl bych hodnotit, jestli se něco zanedbalo. Věřím, že hasiči dělají maximum toho, co mohou. A jestli se spekuluje, že tam měla být letadla... Soudy na dálku jsou velmi špatné, ani jeden z nás nevíme podrobnosti.