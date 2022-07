Ze Švédska letí hasit Air Tractor. Letoun původně určený k práškování polí

Do boje s požárem v Českém Švýcarsku se nově zapojí dvě letadla Air Tractor AT802F. Přiletět mají ve 12:30, nasazena mají být ještě během pátku. „Po nezbytných procedurách a průzkumu budou okamžitě nasazeny do akce,“ uvedli hasiči k příletu švédských letadel.

Letouny Canadair z Itálie, které mají nádrže na 6 tisíc litrů, se musely po dni v akci vrátit, aby se zapojily do hašení požárů na Apeninském poloostrově. Švédská letadla oproti nim mají poloviční kapacitu, každé pojme 3 tisíce litrů vody. „Budou mít menší kapacitu, ale pořád budou mít přínos,“ komentoval mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Marvan.

Švédská letadla budou využívat pro nabírání vody jezero Milada u Ústí nad Labem, stejně jako tomu bylo ve čtvrtek v případě italských strojů. „Zákaz vstupu na vodní plochu tak zůstává v platnosti. Letadla by se do hašení měla zapojit co nejdříve,“ řekla Hana Volfová, mluvčí státního podniku Diamo, který je správcem jezera.

Letouny Air Tractor AT-802 byly zkonstruovány zejména pro práce v zemědělství, kromě práškování polí se ale uplatnily i při hašení požárů.

Air Tractor bývá vybaven plováky, díky kterým při letu těsně nad hladinou nabírá vodu do interní nádrže o objemu 3 tisíce litrů, do které může přidat i hasicí směs. Nabrání plné nádrže zabere přibližně 30 sekund. Velkou výhodou letadla je jeho obratnost, k přistání dokáže kromě vodní plochy využít i pozemní letiště.

Pokud nemá nasazeny plováky, stačí mu jen zhruba 350 metrů dlouhá dráha, která nemusí být betonová nebo asfaltová. V porovnání s Canadairy jsou Air Tractory levnější na pořízení i provoz, na druhou stranu unesou méně vody.

V současnosti se po celém světě používá asi stovka letadel Air Tractor určených pro hašení, kromě USA nebo Kanady si je koupili hasiči i v Austrálii, Španělsku, Chile, Brazílii, Chorvatsku nebo Černé Hoře.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Canadairy musely zpět do Itálie hasit vlastní požár. Včera večer jsem domluvil se švédským ministrem @johanssonmorgan náhradu, 2 švédské stroje Air Tractor. Během dneška by měly dorazit do ČR. Italům velký dík a hodně štěstí s hašením vlastního požáru, Švédsku díky za nabídku! oblíbit odpovědět

Poprvé vzlétl ve Spojených státech v říjnu 1990. Má dolet necelých 1 300 kilometrů a rozpětí křídel 18 metrů.

Švédsko, odkud v pátek přiletí hasit dva letouny, si začalo stroje Air Tractor pořizovat po sérii ničivých lesních požárů v roce 2018, kdy do země přiletěly pomáhat letouny z Portugalska. První letadlo převzala severská země v říjnu 2019, druhý v květnu 2020 a později uplatnila i opci na další dvě letadla.

Ačkoliv italská letadla Canadair zasahovala pouze den, podle hasičů významně pomohla. Každou hodinu do Hlubokého dolu dokázala dopravit 48 tisíc litrů vody. „Byla to perfektní pomoc, jsme za ni vděční,“ srhnul Marvan.