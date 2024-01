Nadlimitní prodeje zbraní se musí hlásit, tvrdí poslanec. Nesmysl, říká policie

„Vyzkoušeno za vás. Dnes v 8:38. Na nové speciální lince, na které mají prodejci zbraní nově hlásit nadlimitní prodeje zbraní a střeliva, operátoři neví nic o tom, že by jim měl někdo něco podobného hlásit. Dokonce ani neví, co je nadlimitní. Takže tolik k práci Víta Rakušana,“ píše poslanec na síti X.

Podle policie byla sice přijata opatření v Centrálním registru zbraní, prodejci jsou vyzváni k hlášení podezřelých nákupů, ale kritiku poslance odmítají. „V tom červeném boxu je informace jednoznačná a sdělení pana poslance Růžičky na sociálních sítích je přinejmenším zavádějící,“ řekl na dotaz redakce iDNES.cz plukovník Milan Prchal, šéf ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál.

V Centrálním registru zbraní se ve zmíněném boxu píše, aby držitel zbrojní licence (prodejce) ohlásil podezřelé jednání zákazníka. Přímo je zmíněn pokus o nákup bez potřebného oprávnění, nenávistné či agresivní chování zákazníka, známky psychické poruchy či závislosti, nákup neobvyklého množství nadlimitních zásobníků, či cokoliv podezřelého. Od toho linka podle policie je.

Podle Prchala jsou operátoři dobře vyškoleni, svoji práci odvádí tak, jak mají a nesprávná interpretace ze strany poslance je zavádějící. „Dále se k tomu nebudu vyjadřovat. Naši lidé jsou proškoleni a dělají práci dobře. Pan poslanec informaci v registru interpretuje chybně,“ dodal na závěr.

Práce na projektu Centrální registr zbraní „CRZ“ (Central Firearms Register) byly zahájeny v průběhu roku 2011. Jeho zadáním bylo vytvoření jednotné evidence civilních zbraní vyskytujících se na území České republiky a zajištění podmínek pro efektivní monitoring jejich přeprav.

Hlavní cíl projektu byl formulován jako „zvýšení úrovně profesionality policie v boji s nelegálním obchodem se zbraněmi a usnadnění plnění úkolů vyplývajících pro Českou republiku ze Směrnice Rady“.

„Význam CRZ by měl v budoucnu přesáhnout hranice České republiky. Měl by se stát základním komunikačním prvkem, jehož prostřednictvím bude Česká republika předávat informace o ztracených a odcizených zbraních do Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a záměrem je i nabídnout CRZ jako základ pro výstavbu evropského registru zbraní a bezpečnostního materiálu,“ stojí na stránkách registru.

„Náš registr je velmi podrobný. Dokonce když tady byl tým výzkumníků ze Švýcarska, který dělal pro EU přehled registrů zbraní, tak jsem slyšel slova chvály. Máme to opravdu dobře zvládnuté,“ řekl již dříve k registru plukovník Prchal.