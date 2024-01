Střelba na fakultě se nejspíš dostane do programu lednové schůze poslanců

Střelba na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze před vánočními svátky, při níž zahynulo 14 lidí a vrah pak spáchal sebevraždu, se zřejmě dostane na program v úterý začínající první letošní schůze Sněmovny. Šéf poslanců nejsilnější vládní strany ODS Marek Benda řekl, že by to považoval za přirozené, i kdyby to byl návrh opozice.