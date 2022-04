Policie pátrá po desetiletém chlapci. Po hádce s rodiči odešel z domu

Šimonovi je deset let, vypadá na 10-12 let. Je obézní postavy, má černé rovné vlasy a černé oči. Dům v Unhošti opustil po rozepři s rodiči v 11 hodin dopoledne. Doposud se nevrátil, nemá u sebe mobil. Pokud máte o chlapci informace, které by mohly policii s pátráním pomoci, obraťte se na linku 158.

Policie ČR @PolicieCZ Střední Čechy/Unhošť- DÍTĚ V OHROŽENÍ! Pátráme po 10letém chlapci, který odešel v 11 hod z místa bydliště v Unhošti po menší rozepři s rodiči a dosud se nevrátil. Na sobě měl maskáčové kraťasy a zelené triko. Viděli jste ho? Volejte linku 158.#policiestc https://t.co/rgkrj62fr5 https://t.co/MRWlexs6NI oblíbit odpovědět