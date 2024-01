Mrazivé ráno. Teploty klesly až k minus dvaceti, pocitově záblo ještě víc

Kvůli silnějšímu větru je někde pocitová teplota ještě nižší. Například na stanici Bělotín v Moravské bráně spadla reálná teplota na minus 13,5 stupně, při průměrné rychlosti větru devět metrů za sekundu tam ale bylo pocitově minus 24 stupňů Celsia.

„Přes den se ale oteplí na snesitelnější hodnoty, které podpoří i slunečná obloha,“ uvedli meteorologové. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi minus šesti až minus dvěma stupni, na severovýchodě kolem minus osmi stupňů, na severu pak kolem minus tří stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku může zpočátku foukat silnější vítr.

Při mrazech hrozí podle meteorologů především v noci a po ránu prochladnutí a omrznutí nechráněných částí těla. „Doporučujeme se chránit teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhají teplé nápoje, jídlo a tělesný pohyb,“ uvedl ČHMÚ.

Na Šumavě a v Orlických horách minus 20

Na Šumavě nad ránem klesly teploty k minus 20 stupňům Celsia. Například na stanici Perla u Kvildy na Prachaticku meteorologové naměřili minus 20,2 stupně. Rekordní minima pro dnešní den však překonána nebyla, uvedla Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Na šumavské Horské Kvildě bylo minus 17,8 stupně Celsia a ve Volarech na Prachaticku minus 17,4 stupně Celsia. Teploty v kraji se po ránu většinou drží všude pod minus deseti stupni Celsia. Podle předpovědi meteorologů bude přes den jasno nebo skoro jasno, v dopoledních hodinách se někde může objevit nízká oblačnost. Teploty se stále budou pohybovat pod bodem mrazu, meteorologové je očekávají v rozpětí minus čtyři až minus sedm stupňů Celsia.

„Podobně chladné ráno může být i ve středu a ve čtvrtek, kdy budou podmínky podobné jako dnes,“ uvedla Augustinová.

V Královéhradeckém kraji bylo ráno nejchladněji v Orlickém Záhoří na Rychnovsku, kde teplota klesla pod minus 20 stupňů Celsia. Orlické Záhoří na východní straně Orlických hor patří tradičně k nejchladnějším místům v kraji. Velmi silný mráz byl také v severní části Náchodska, vyplývá z dat meteorologů.

Ve Zdoňově, Adršpachu a v Broumově na Náchodsku teploty ráno klesly pod minus 15 stupňů Celsia. Na ostatních místech kraje se teploty nejčastěji pohybovaly od minus sedmi do minus 12 stupňů Celsia, čímž šlo o zatím nejmrazivější ráno letošní zimy.

Přes den by se měly teploty při jasném počasí pohybovat od minus tří do minus šesti stupňů Celsia, a to i na horách. Silnice v kraji byly dnes ráno většinou suché a sjízdné bez omezení. V nejvyšších polohách Krkonoš a Orlických hor na nich leží slabá vrstva sněhu.

Na Olomoucku a Jesenicku se tvoří sněhové jazyky

Na sněhové závěje i jazyky mohou ráno narazit řidiči na silnicích ve vyšších polohách Olomouckého kraje. Zvýšená opatrnost je namístě především na severu regionu, ale i na Potštátsku, Olomoucku a Konicku. Na Jesenicku a Javornicku upozorňují silničáři také na padající mrznoucí mlhu, vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

V kraji navíc panuje silný vítr a mráz, teploty na Šumpersku klesly až k 17 stupňům pod bod mrazu, na ostatních místech k minus 12 stupňům Celsia. Panuje polojasné počasí.

Na Jesenicku i Šumpersku leží na silnicích zbytky rozbředlého sněhu po chemickém ošetření, na vozovkách sypaných drtí je zledovatělá vrstva krytá posypem. Opatrnost je podle silničářů na místě mezi Jeseníkem a Mikulovicemi a mezi Lipovou-lázněmi a Javorníkem, kde padá mrznoucí mlha. „Platí výstraha Českého hydrometeorologického ústavu na silný vítr, silný mráz a možnost tvorby závějí ve vyšších polohách,“ uvedlo ŘSD.

Zvýšená opatrnost je nutná také ve vyšších polohách Olomoucka a na Potštátsku. Silničáři zde museli uzavřít nad ránem silnici mezi Potštátem a Lipnou kvůli odklízení sněhových závějí. Podle dopravních informací policie je uzavřena kvůli sjízdnosti v obou směrech také silnice 48 u obce Hustopeče nad Bečvou. Od středních poloh je v těchto částech regionu na inertně udržovaných vozovkách místy uježděná nesouvislá vrstva zledovatělého sněhu krytá posypem, mohou se zde navíc vytvářet sněhové jazyky. Opatrnost je namístě, uvádějí silničáři.

Podobná situace je také na Prostějovsku v oblasti Konicka, kde leží ve vyšších polohách vrstva uježděného sněhu krytá posypem, i tam se mohou tvořit sněhové jazyky. Ostatní silnice v kraji jsou holé, suché a vymrzlé.