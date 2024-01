Silné mrazy se v Česku udrží do čtvrtka, v noci bude i minus patnáct stupňů

Ve středu ráno bylo na severovýchodě země podle informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) od minus 14 do minus 20 stupňů. V úterý ráno bylo nejmrazivěji v Osoblaze na Bruntálsku, kde při vyjasněné obloze a uklidnění větru naměřili minus 20,8 stupně.

Pod minus 20 stupňů teploty v úterý ráno spadly i v Zlatých horách na Jesenicku a v Nových Heřminovech na Bruntálsku nebo na šumavské stanici Kvilda-Perla.

Ve středu ráno byl velký mráz nejen ve Slezsku, ale také například v Královéhradeckém kraji. Nejchladněji tam bylo v Orlickém Záhoří na Rychnovsku, kde teplota klesla k minus 20 stupňům. Pod minus 15 stupňů bylo ve Zdoňově, Adršpachu a v Broumově na Náchodsku. „Máme velmi silnou teplotní inverzi. Přes den se oteplí většinou na minus pět až minus jeden stupeň Celsia,“ doplnili meteorologové.

V Moravskoslezském kraji současně platí smogová situace, na více než polovině tamních stanic je totiž vysoká koncentrace polétavého prachu. Podle meteorologů je situace špatná hlavně na Ostravsku a Karvinsku a nečekají, že by se současný stav měl v následujících hodinách zlepšovat. Lidé v regionu by se měli zdržet fyzické zátěže. Platí to zejména pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti.

Zvýšené riziko infarktu

Silné mrazy mohou podle lékařů uškodit zejména lidem se zdravotními potížemi, ale také seniorům či dětem. Opatrní by měli být rovněž chronicky nemocní nebo kardiaci, varuje v souvislosti s předpovědí počasí lékař kardiologické ambulance Nemocnice Agel Podhorská v Bruntále František Novák.

„Mrazivé počasí může mít vliv na vznik infarktu myokardu. Při větším chladu může dojít k výraznému zúžení věnčitých tepen. To může být nebezpečné zvláště u lidí, kteří již tepny mají zanesené aterosklerózou a další zúžení může vést k angině pectoris, nebo až k infarktu myokardu,“ řekl Novák.

Mrazivé počasí ale může způsobit i podráždění kůže nebo omrznutí. K nejkritičtějším místům patří hlavně prsty na rukou či nohou nebo vyčnívajících částí obličeje jako je nos či brada.

„Lidské tělo je z 60 procent složeno z vody. Ve chvíli, kdy teploty klesnou pod bod mrazu, může dojít k tvoření krystalků vody v buňkách a tím dochází k jejich poškození. Dochází tak k omrznutí částí těla, které nemáme chráněny oděvem. Uvádí se, že k omrzlinám může dojít už při teplotě kole minus pěti stupňů Celsia, takže v případě teplot, které panují v těchto dnech, je riziko vzniku omrzlin poměrně velké,“ uvedl primář chirurgického oddělení nemocnice Daniel Pešák.

Pešák dodal, že omrzlinu lze poznat podle trnutí či bolesti postiženého místa a postupné ztrátě citlivosti. „Barva omrzliny je bledá až bílá, při vyšším stupni omrznutí mohou vznikat puchýřky a následné zčernání kůže. Toto jsou však nejhorší možné scénáře, které mohou končit až amputací postižených článků prstů či částí končetin.“

V případě omrznutí končetin odborníci doporučují postižené místo zahřát ve vlažné vodě a rozmasírovat hřejivým olejem. U vyšších stupňů omrznutí je ale nutné vyhledat lékařskou pomoc. Vysoké mrazy způsobují také vysychání sliznic či vyšší krevní tlak.

Při mrazech lékaři doporučují mít oblečeno více vrstev, které lze při přechodu z mrazivého do teplejšího prostředí postupně odkládat a naopak zpět oblékat. Důležité je také nezapomínat na čepici, rukavice a ideálně i šálu, kterou je vhodné překrýt nos a ústa, což zabrání přímému vdechování ledového vzduchu.

Aktuální počasí nad Prahou můžete sledovat v přímém přenosu iDNES.tv: