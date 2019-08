Bouřky se prohnaly Českem. Zasáhly hlavně jižní Moravu a východní Čechy

Potíže byly především ve Zlíně. Hasiči tam zasahovali u 64 případů. „Zvláště v době od 18:00 do 19:00 to přímo ve Zlíně vypadalo, jako kdyby se otevřely všechny zdroje vody,“ řekl mluvčí hasičů Roman Žemlička.

V ulici Dlouhá zaplavila voda podjezd pod železniční tratí. Silnice byla neprůjezdná, hasičské jednotky musely z vody vyprostit i uvízlý automobil.

„Voda se dostala také do supermarketu Billa na sídlišti Jižní Svahy, vystoupala zhruba do výšky 30 centimetrů“, řekl Žemlička.



Pršet začalo ve Zlínském kraji zhruba tři hodiny po poledni. Do devíti hodin hasiči zasahovali u 76 událostí, hlavně čerpali vodu z garáží, sklepů a dalších prostor, odstraňovali stromy i bláto ze silnic a chodníků.

Voda vnikla i do podzemních garáží nákupního centra Albert v místní části Prštné, do zrekonstruovaného objektu obchodního domu PRIOR na náměstí Práce, do restaurace na ulici Zarámi či sklepů v několika ulicích.

Bouřka ve Zlíně vytopila obchod z knihami (26. 8. 2019)

VIDEO: Bouřka ve Zlíně vytopila obchod s knihami Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

K čerpání vody ze sklepa vyjížděly jednotky také do Prostřední Bečvy na Vsetínsku nebo Kudlovic na Uherskohradišťsku.



Hasiče zaměstnávaly i stromy popadané na silnice. Odstraňovali je mimo jiné ve Spytihněvi a Bohuslavicích na Zlínsku. Naprasklý strom ohrožoval rodinný dům ve Valašských Kloboukách-Mirošově na Zlínsku. U Karolína na Kroměřížsku a v Mysločovicích na Zlínsku odstraňovali hasiči ze silnic bláto.

Popadané stromy, utržená střecha

O něco lepší byla situace v Jihomoravském kraji. Tam hasiči evidovali mezi 16:30 a 20:30 pětadvacet událostí. „ Jedná se ve většině případech o stromy přes silnici,“ uvedli jihomoravští hasiči.

Zasahovali třeba na Kyjovsku v obci Žarošice a Archlebov, kde odčerpávali vodu. Ve Vyškově pak silný vítr utrhl část plechové střechy.



Výstraha ČHMÚ Varování před silnými bouřkami platí pro všechny kraje do úterní půlnoci. Objevovat se budou především v odpoledních hodinách, doprovázeny přívalovými dešti.

V Královéhradeckém kraji způsobil déšť komplikace především na Náchodsku. Do pondělního večera tamní hasiči registrovali deset případů. „Silný déšť zasáhl část Královéhradeckého kraje v pondělí 26. 8. mezi 14. a 15. hodinou. Hasiči pak vyjížděli především do katastrů Žďáru nad Metují, České Metuje a Police nad Metují,“ uvedla mluvčí Martina Götzová.



Ve Žďáru nad Metují a Machově pomáhali hasiči s čerpáním vody ze sklepů několika rodinných domů, v Polici nad Metují odčerpávali vodu z jídelny základní školy. V České Metuji pak pomohly jednotky s vyproštěním dodávky, která uvízla na zaplavené komunikaci pod viaduktem. Pomáhaly také s odstraněním nánosu bláta z komunikace a likvidovaly požár stromu po úderu blesku.



Přívalový déšť zatopil domy ve Žďáru nad Metují (26. 8. 2019)

VIDEO: Přívalový déšť zatopil domy ve Žďáru nad Metují Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu