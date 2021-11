Piráti začínají schvalovat nového ministra pro legislativu Šalomouna

Týden poté, co rozhodli o vstupu do vlády, čeká členy Pirátů další hlasování. Tentokrát bude celostátní fórum Pirátů od pátku schvalovat návrh na nominaci advokáta Michala Šalomouna do funkce ministra pro legislativu, který povede i Legislativní radu vlády.