Prezident Zeman přijme v Lánech na pravidelné schůzce premiéra Fialu

Prezident Miloš Zeman v neděli na zámku v Lánech přijme premiéra Petra Fialu (ODS). Na pravidelné schůzce, které se obvykle konají zhruba jednou za měsíc, by měli probírat aktuální záležitosti včetně nedávných prezidentských voleb. Zabývat by se mohli i plány prezidenta do konce jeho funkčního období, které vyprší zhruba za měsíc. Tiskový výstup bude ve 20:15.